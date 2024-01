A partir de les 18.00 hores de hui començara la tradicional Cavalcada que iniciarà el seu recorregut en l’avinguda Vicente Mortes i finalitzarà en el Gran Teatre Antonio Ferrandis

L’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, farà lliurament a Ses Majestats de la clau mestra de la ciutat perquè puguen repartir els seus regals en totes les llars de la localitat

Per segon any consecutiu, l’itinerari de l‘esdeveniment nadalenc comptarà amb dos punts inclusius per a xiquets/as amb necessitats especials. Un dels punts habilitats estarà en l‘Edifici de la Cordà “Pepín Damián” (número 3 del carrer Major). Un espai sense soroll i alteracions acústiques destinat per als xiquets /as amb Trastorn d’Espectre Autista (TEA), discapacitats auditives o síndromes com Asperger. El segon, en la Plaça Enginyer Castells, una ubicació accessible per a persones amb mobilitat reduïda

L’objectiu és que aquests/as menors puguen gaudir de l’espectacle i la pròpia cavalcada des d’un lloc més tranquil. I, el segon, estaria en la Plaça Enginyer Castells, una ubicació accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

La Tinenta Alcalde de Garantia Social, Igualtat i Tradicions, Isabel Segura. Ha destacat que “Paterna és una ciutat inclusiva i acollidora i des d’aquest executiu socialista facilitem i pensem en els més xicotets paterneros i paterneras. Que venen acompanyats de les seues famílies perquè gaudisquen com es mereixen d’aquesta màgica experiència en la vespra de l’arribada dels Reis Mags adaptant-nos a les seues necessitats”.

Es repartiran obsequis i caramels entre els/as menors en tres punts diferents de la ciutat. A l’auditori Antonio Cabeza, en la plaça del Poble. Així com en el Gran Teatre Antonio Ferrandis on també s’han preparat algunes sorpreses per als més xicotets paterneros

Un any més, els Reis Mags recorreran hui, divendres 5 de gener, els carrers de Paterna. Per a repartir molta il·lusió i regals entre tots els xiquets i xiquetes de la ciutat. Amb una cavalcada màgica i la més inclusiva de la comarca de l’Horta.

A més, l’esdeveniment es retransmetrà en directe a través del canal de youtube de l’Ajuntament de Paterna. Per a les persones que no puguen assistir i desitgen gaudir de l’espectacle

Itinerari de la Cavalcada dels Reis Mags

A partir de les 18.00 hores, la cavalcada iniciarà el seu recorregut en l’avinguda Vicente Mortes des de l’encreuament del carrer Ciudad Real fins a Melias. Prosseguirà pel carrer i plaça Major. A continuació, l’itinerari seguirà pel carrer Mèdic Ballester, plaça Enginyer Castells i el carrer Conde Montornés. Fins a acabar en la plaça Exèrcit Espanyol en el Gran Teatre Antonio Ferrandis.

I serà precisament en aquest emblemàtic espai quan l’Alcalde de Paterna, Juan Antonio Sagredo, farà lliurament de la clau mestra de la ciutat. Perquè Ses Majestats puguen accedir a totes les cases per a entregar-los els seus regals. Després d’això, Melchor, Gaspar i Baltasar rebran als xiquets i xiquetes paterneros per a fer lliurament d’obsequis i fer-se fotos amb ells i elles.

Com ja és tradicional, en l’esdeveniment també participaran diferents associacions i entitats municipals. Com la Federació Intercomparses, Interpenyes, Junta Local Fallera, Confraria del Santíssim Crist de la Fe, Nadals a Paterna, la Reina de les Festes i la seua Cort d’Honor, la Banda de Cornetes i Tambors NSDR de La Coma, l’Associació Cultural Castella-la Manxa Rocinante, el Grup de Danses Xafarnat, la Colla Gatzara, així com el Centre Musical Paternense.