El Parc Central acollirà l’eixida i la meta de totes dues proves, que tindran lloc diumenge que ve 8 de maig

Diumenge que ve, dia 8 de maig, tindrà lloc una de les dates esportives més assenyalades per als torrentinos i torrentinas amb la celebració d’una nova edició de la Mitjana Marató i la 10k de Torrent, un dels grans esdeveniments del món de l’esport tant a la ciutat com a la província, ja que enguany formarà part del Circuit de Carreras de la Diputació de València. El Parc Central acollirà l’eixida i la meta de totes dues proves, que enguany tindran un recorregut variat per l’horta torrentina, l’urbs i el Vedat. Així, l’eixida de la 10k s’efectuarà a les 9:15h, mentre que la de la Mitjana Marató serà a les 9:30h.



Sobre aquest tema, la regidora d’Esports, Susi Ferrer, destaca que “hi ha un enorme treball darrere de cada edició de la 10k i la Mitjana Marató, fet que ens ha permés millorar any a any i situar a Torrent com un dels grans referents en aquest àmbit”. L’edil també ha volgut agrair “la labor de totes les persones que han fet possible, un any més, la celebració de les nostres carreres”.

