Tot preparat per a la XVIII Mitja Marató de Torrent

La carrera tindrà lloc el diumenge 26 de maig i eixirà des de Parc Central

El pròxim 26 de maig, els amants de l’esport a Torrent tenen una cita ineludible: la XVIII Mitjana Marató de Torrent. Una carrera popular de 21.097,5 metres que recorrerà els carrers de la ciutat.

Organitzada per la Fundació Esportiva Municipal de Torrent, la prova tindrà el seu inici i final a la Ciutat de l’Esport del Parc Central.

Un marc incomparable per a arrancar i celebrar l’esforç dels corredors. Les inscripcions per a la Mitjana Marató de Torrent estan obertes des d’el mes d’abril passat. Les persones interessades poden apuntar-se a través de la web de Cronorunner (https://www.cronorunner.com/) i obtindre el seu dorsal per un preu de 8 euros fins al dimarts 21 de maig de 2024 a les 23.59 hores.

Els veïns i veïnes empadronats a Torrent que vulguen adquirir el seu dorsal a preu reduït per 4 euros, tenen de termini fins al 19 de maig a les 23.59 hores.

Els dorsals es podran recollir el mateix dia de la carrera, de 8.00 a 8.50 hores, en la instal·lació Parc Central – Ciutat de l’Esport. No s’admetran inscripcions el dia de la prova.

Tal com ha assenyalat el Regidor d’Esports, Guillermo Alonso del Real, “La Mitjana Marató de Torrent és una de les proves esportives més importants de la nostra ciutat”. “Enguany esperem superar la participació de l’any passat i que siguen milers els corredors que gaudisquen d’un circuit urbà espectacular i d’un ambient immillorable”.

La carrera donarà principi a les 9.00 hores des de la pista d’atletisme del Parc Central. El circuit urbà, degudament homologat, permetrà recórrer els racons més emblemàtics de Torrent. Una oportunitat única per a descobrir la ciutat gaudint del running.