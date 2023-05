Tot preparat per al primer fòrum d’ocupació Som Talent Torrent!

La jornada, que tindrà lloc divendres que ve en el Centre Comercial Les Amèriques. Compte fins al moment amb 42 empreses confirmades i 1.010 persones inscrites

Aquelles persones interessades a participar poden presentar la seua candidatura fins demà en qualsevol de les 166 ofertes d’ocupació disponibles en la web www.torrent.somtalent.es

Mancant tan sols dos dies per al primer fòrum d’ocupació Som Talent Torrent!, l’Ajuntament de Torrent i l’empresa municipal IDEA’T. Ultimen els preparatius per a la celebració de l’esdeveniment. Que ja compta amb 42 empreses confirmades i 1.010 persones inscrites, els qui han postulat un total de 1.868 candidatures a les més de 160 ofertes d’ocupació publicades per a l’ocasió.

Així, divendres que ve, de 9 a 14h, es desenvoluparà una marató d’entrevistes de treball entre les empreses participants i les persones inscrites a aquest efecte. Amb l’objectiu d’ajudar a aquestes persones en situació de desocupació en la seua cerca de treball.

“Continuem treballant per a millorar la qualitat de vida dels nostres veïns i veïnes. Amb polítiques actives orientades a millorar la seua ocupabilitat i ajudar-los en la seua inserció laboral. En aquest aspecte, IDEA’t té un paper fonamental. Ja que porta més d’una dècada com a agència de col·locació municipal i és tot un referent en el sector”, destaca el regidor d’Ocupació, Andrés Campos.

Aquelles persones interessades a participar poden presentar la seua candidatura a qualsevol de les 166 ofertes d’ocupació publicades en www.torrent.somtalent es fins al dia de demà. Si les empreses determinen que el perfil s’ajusta a les seues necessitats. Es posaran en contacte per a concertar una cita per al divendres en el C. C. Les Amèriques.