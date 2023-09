Tous celebra la 10a edició dels Premis Literaris Villa de Tous

La localitat de Tous s’ha engalanat per a viure el lliurament dels guardons de l’especial desena edició dels Premis Literaris Villa de Tous.

Aquests premis es van celebrar per primera vegada a l’any 2013, impulsats per l’ajuntament de Tous i per la figura de Josep Lluís Doménech, cronista i acadèmic de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. En aquesta edició s’ha rebut homenatge a la seua figura esencial en aquests premis.

Els premiats aquesta edició han sigut:

Vicente Ferrer amb la seua obra “L’epidèmia del còlera de l’any 1885 a Tous”en la categoria d’assaig en valencià.

Per altra banda, en assaig en castellà ha guanyat Miguel Ángel González amb l’obra “Trenta millones de personas”.

En la secció de narrativa, en castellà la victòria ha sigut Antonio Vicente Combres, amb l’obra “Venía de África”.

I en valencià, el guanyador ha sigut Antoni Galdón per l’obra “Els creuats a Tous”.

I en la secció de poesia, en castellà el guardó ha sigut per a Fernando Úbeda Calabuig amb l’obra “No hay noche más oscura que tus ojos”.

I, finalment, el guardó a la poesia en valencià, premi Josep Lluís Doménech, ha sigut per a Vicente López Torres amb l’obra “Anells d’aigua”.

Des del consistori de la localitat, estan molt honorats d’haver celebrat aquesta edició i encoratgen la població a seguir participant i potenciant la cultura.