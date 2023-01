Tradició i devoció omplin els carrers de Benifaió per a celebrar la festivitat de Sant Antoni

Els veïns de Benifaió van gaudir el passat cap de setmana de la tradicional festa religiosa en honor al patró dels animals, Sant Antoni. Organitzada per les Festeres 2023. Una jornada on festa i tradició van omplir els carrers tot i les baixes temperatures.

I és que com va explicar la presidenta de les Festeres 2023, Montse Sanchis, a Benifaió “hi ha molta devoció per Sant Antoni”.

La jornada religiosa en honor a Sant Antoni es va iniciar amb la benedicció de calderes als voltants del Mercat Municipal. Lloc on el cuiner de la falla Mitja Capa va col·laborar cuinant el conegut plat d’aquesta jornada festiva, l’arròs de Sant Antoni.

Seguidament en processó la comitiva es va acostar a la benedicció de pans i posteriorment es va realitzar la missa cantada pel Cor de guitarres.

Després de la missa, multitud de veïns es van concentrar en els voltants de la Plaça de Sant Antoni per a participar en la benedicció dels animals.

La benedicció de les nombroses cavalleries, tant de Benifaió com arribades des de diversos municipis veïns, va posar el punt i final a una festa arrelada en aquesta localitat de la Ribera Alta. On les dones, tal i com va explicar l’alcaldessa, tenen un especial protagonisme.