La comissió torna a bolcar-se en l’organització del sopar i l’acte dels premis Latorre

Fermi Pardo, amb el premi Cultura Valenciana i l’homenatge a Manolo Algarra, completen el quadre d’honor de la nit

Marcos Soriano rep el guardó a la trajectòria fallera 2023

Altre any més, els fallers i les falleres de la comissió han treballat de valent per assegurar l’èxit d’esta edició dels premis Latorre. Amb l’elaboració del sopar i una exquisida presentació i servei, gràcies també al patrocini de cerveses AMSTEL, Espolín Amparo Gómez, bodegues ARRAEZ, i DiseÑarte.

L’acte d’entrega dels premis

L’acte d’entrega dels premis, que ha tingut lloc al casal de Borrull Socors i, ha estat conduït per Josep Lluis, Carmen i Sebas, de cognom Marín. Amb intervencions dels presents, com ara Carlos Galiana, Pere Fuset, Guillermo Serrano, Nuria LLopis, entre altres. L’acte començava amb l’entrega a Carlos Galiana del premi Latorre d’Honor, que l’acredita com a jurat permanent dels premis Latorre.

El moment àlgid de la nit va arribar al desvetllar, per part de Laura Mengó, Fallera Major de València, el nom del guardonat per la Trajectòria fallera; Marcos Soriano, un faller amb una àmplia trajectòria, en una comissió que cuida tots els aspectes de la festa: el cadafal, el teatre, el llibret, les llums, les presentacions, els betlems, les cavalcades… Amant de la falla, faller molt apreciat que ha sigut guardonat en diverses ocasions, un gran comunicador i, sobretot, una gran persona. President de falla més de 20 anys, tota una vida dedicada a una falla. Marcos va tancar l’acte amb unes paraules d’agraïment, abans de la foto de família.

Homenatge a Manolo Algarra

En el transcurs de l’acte s’ha rebut un sentit i merescut homenatge a Manolo Algarra. Recordant la figura d’Algarra i es van brindar unes paraules d’agraïment als presents i a la comissió. A més, també enguany ens ha deixat una dona molt volguda per la comissió borrulera. Una dona que, quan les dones no tenien accés a ocupar càrrecs de responsabilitat en les directives, va fer una tasca silenciosa que va permetre que Manolo Latorre poguera dedicar temps a la festa fallera. També la falla va voler retre homenatge a Tigües, Vicenta Gorrea.

Fermin Pardo, folklorista, músic i escriptor valencià, un dels principals experts en música tradicional valenciana, ha estat guardonat per la comissió amb el premi a la contribució a la cultura valenciana. Al llarg de la seua trajectòria ha fet un extens treball de recopilació del folklore per tot el territori valencià. Així mateix, ha estudiat moltes vessants de la cultura tradicional, com ara la indumentària, les festes, l’arquitectura, la religiositat popular, etc. A més, esta ciutat sempre tindrà un deute amb ell, perquè va ser una de les persones que va recuperar les danses del Corpus l’any 1976.