Quart de Poblet celebra Sant Antón amb la seua tradicional benedicció d’animals i panets

Han sigut beneïts més d’un centenar d’animals entre gossos, gats, periquitos, conills, peixos o tortugues, alguns fins i tot de manera virtual

La clavaria de sant Antoni Abat de Quart de Poblet, amb col·laboració amb l’Ajuntament. Ha realitzat un any més els seus tradicionals actes en commemoració al Patró dels Animals.

Actes realitazats

A primera hora del dissabte s’ha realitzat la benedicció de panets a l’Església Puríssima Concepció. Posteriorment s’han repartit per diferents punts de la localitat on la ciutadania ha pogut acostar-se per a adquirir-los.

El matí del diumenge ha estat plena d’activitats. Les quals han comptat amb un gran acolliment i participació . També han assistit Carmen Martínez, alcaldessa de la localitat, Cristina Mora, regidora de Cultura, Bartolomé Nofuentes, regidor de Seguretat Ciutadana i Mobilitat i José Acosta, regidor de Comunicació i Govern Obert.

La jornada ha arrancat amb una missa en l’ermita de San Onofre en honor a Sant Antoni Abat. En acabar, s’ha disparat una mascletà i la clavaria ha realitzat la baixada del Sant pels carrers del municipi. Al ritme de la música de la colla de tabals i dolçaines “Va de bó”. A més acompanyada de tot el públic que ha decidit unir-se a la desfilada.

Benedicció dels animals

El trasllat ha finalitzat enfront de la Biblioteca Municipal, on el rector don Francisco José Ballesteros ha realitzat la benedicció dels animals en un esdeveniment multitudinari al qual s’han acostat centenars de veïns i veïnes, molts d’ells acompanyats de les seues mascotes.

Una llarga fila de gossos, gats, conills, hámsters, peixos, periquitos o tortugues han desfilat al costat dels seus amos i propietàries per a rebre la benedicció. Enguany, a més, s’han realitzat fins i tot benediccions a distància, través de fotografies dels peluts que no han pogut acudir presencialment.

Les i els més xicotets també han sigut protagonistes d’aquest dia, ja que han pogut beneir als seus animals de peluix i han rebut llepolies mentre esperaven el seu torn.

Per a finalitzar aquest emocionant acte, s’ha realitzat un divertit repartiment de dolços entre tots els i les assistents.

Aquelles persones que desitgen beneir a les seues macotas i no hagen tingut l’oportunitat d’acudir a aquest esdeveniment, podran fer-lo al febrer en el Barri del Crist, mes en què la mancomunitat celebrarà la festivitat de Sant Antón.