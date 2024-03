Tres dècades de màgia ininterrompuda a Almussafes

De l’11 al 14 d’abril, la localitat acull l’edició 2024 de la Trobada Internacional de Mags



La gran gala internacional del dissabte 13, que comptarà amb la presència de sis mags de primer nivell mundial, serà l’acte central de ‘Almussafes *Màgic’



En el congrés de màgia participaran artistes procedents de 13 països



En els actes programats, als quals assistiran més de 300 il·lusionistes acreditats, també hi ha espai per als espectacles oberts al públic



Del dijous 11 al diumenge 14 d’abril, Almussafes torna a convertir-se en la capital mundial de la màgia, amb la celebració de la trentena edició de ‘Almussafes Màgic’. Un de les trobades de màgia més prestigiosos de món i que portarà a Almussafes a més de 300 il·lusionistes procedents de 13 països

Per a commemorar el 30 aniversari d’aquest esdeveniment, l’Associació Valenciana d’Il·lusionisme, amb la col·laboració de l’Ajuntament. Ha organitzat un programa d’actes en els quals es donaran cita, una vegada més, els millors il·lusionistes del panorama mundial.

La població rebrà durant eixe cap de setmana a més de 300 professionals del sector per a compartir novetats, gaudir del talent i continuar donant a conéixer aquesta disciplina artística entre els veïns i veïnes, per als qui també es programen algunes iniciatives.

Entre els mags convidats per a participar en el 30 aniversari de l’esdeveniment es troben Agustín Jiménez, Vlad Krivonogov, Christophe Mervil, Jerome Murat, Peio Rivas i Gabriel Gascón, entre altres.



‘Almussafes Màgic’, la trobada internacional de màgia organitzat per l’Associació Valenciana d’Il·lusionisme (AVI) amb el patrocini i col·laboració de l’Ajuntament d’Almussafes, compleix enguany la seua 30 edició en plena forma, amb tot el suport del públic i els professionals del sector i convertit en un autèntic referent a nivell internacional.



Segons el coordinador artístic de l’esdeveniment i president d’AVI, Ramón Martínez, aquesta trobada “és el nostre moment per a oblidar la rutina quotidiana, un moment per a celebrar i deixar constància, una vegada més, que els amants de la màgia som un col·lectiu unit i molt actiu. ‘Almussafes Màgic’ reuneix cada any a l’elit d’aquesta disciplina artística, i és un motiu d’orgull per a tots nosaltres poder ser part en la consecució d’aquest èxit”.



“Sens dubte, en el nostre ferm suport a la cultura es troba també el nostre ple suport a l’il·lusionisme i continuarem invertint i col·laborant perquè aquesta trobada continue considerant-se com un dels millors en el seu àmbit”, assenyala l’alcalde d’Almussafes, Toni González.

De fet, la Regidoria de Cultura de la localitat està ultimant aquests dies al costat de l’entitat els preparatius d’aquesta edició tan especial, que se celebrarà de l’11 al 14 d’abril en el Pavelló Municipal d’Almussafes i que comptarà, com sol ser habitual, amb un programa que combinarà les activitats dirigides al col·lectiu de mags acreditats amb les iniciatives per al públic en general, convertint aquests dos vessants en una dels senyals d’identitat de la trobada.



“Creiem que és important continuar acostant l’il·lusionisme als veïns d’Almussafes i per això intentem que part de l’agenda estiga dirigida a ells, donant-los l’oportunitat de gaudir dels espectacles que es realitzen tant en el Pavelló com dels números de màgia que portem als diferents parcs, que a més són gratuïts”, destaca l’edil de Cultura i Festes, Mar Albuixech.





Dues gales internacionals i mags de 13 països

Els actes centrals de l’esdeveniment tindran lloc el divendres 12 i el dissabte 13 d’abril, amb la celebració de la Gala Inaugural i la Gala Internacional, totes dues a les 22.30 hores en Pavelló Municipal. La Gala Inaugural comptarà amb les actuacions dels il·lusionistes Kiko del Xou, Natalie & Eli, Gérald le Guilloux, Pedro Tercero, Julián de la Rosa i Cesc Alriols.



El dissabte 13 serà el torn de la gran Gala Internacional, en la qual participaran sis dels més prestigiosos il·lusionistes a nivell mundial, com l’ucraïnés Vlad Krivonogov, en els escenaris des dels 12 anys d’edat, guanyador de la Copa Raikin a Escandinàvia als 19 anys i assessor d’efectes especials i productor d’espectacles i esdeveniments per tot el món. També participarà el francés Christophe Mervil, campió de França de màgia d’escena en 2023 i 2024, campió de màgia general també a França i subcampió d’Espanya en 2023, entre altres guardons.

L’espanyol Peio Rivas serà un altre dels plats forts de la gala. Als seus 20 anys, aquest mag bilbaí ja és Premi Nacional de Màgia a Espanya, Itàlia i França i ha participat amb èxit en programes de televisió com Got Talent. El francés Jerome Murat, premiat a París, Montecarlo i Austràlia, serà un altre dels mags que actuaran en la Gala Internacional, que serà presentada i on també participarà l’actor i humorista Agustín Jiménez. En totes dues gales està previst que el Pavelló Municipal esgote les més de 750 localitats disponibles.



En la llista d’artistes confirmats, en la qual apareixen un total de 13 nacionalitats diferents, també destaca la participació d’artistes com Gabriel Gascón, Joaquín Matas, Dámaso Fernández, Facundo Daeli, Álex André, Magic Caba JR, Álvaro Cortés i Magic Sergio, entre altres.





Concursos



A més de les diferents actuacions, també es duran a terme dos concursos internacionals de Màgia General, dotats amb premis de 1.500 1.000 i 500 euros, per al primer, segon i tercer classificat, respectivament. Per al de llançament de naips, per part seua, l’organització ha establit un guardó de 300 euros per al millor.

Paral·lelament i al costat d’una extensa i variada oferta de conferències, també en el Pavelló Municipal se celebrarà la Fira Màgica, en el qual els professionals del sector de l’il·lusionisme podran conéixer les últimes novetats per a dur a terme els seus espectacles de la mà de diferents estands, entre els quals es troben establiments de països com l’Argentina, els Estats Units, Portugal, la Xina, Panamà o Xile, entre altres.