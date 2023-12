La Diputació de València ha entregat este dilluns els premis a les 13 guardonades en la tercera edició de ‘Fem que les dones compten’.

Una iniciativa organitzada per la Federació d’Associacions de Dones Rurals (FADEMUR) amb la col·laboració de la Diputació.

La vicepresidenta Natàlia Enguix ha destacat “Les trajectòries de dones fetes a si mateixes en disciplines tan diferents com la ciència, la literatura, la música o el món empresarial. Però que tenen en comú la lluita per la Igualtat i amb la implicació social en les seues comunitats

L’acte ha tingut lloc a la sala Alfons el Magnànim de la Beneficència i ha comptat amb familiars de les premiades i representants dels ajuntaments. Que són “els que han proposat la candidatura al reconeixement de les seues pròpies veïnes.

Desamparados Torrent, més coneguda com a Empar la mestra, d’Albalat de la Ribera. Ha estat una de les guardonades per la seua defensa de la llengua valenciana i el seu compromís en ajudar a aquells que desitgen estudiar però no van tindre l’oportunitat de fer-ho. Belén Franch, de Corbera, també ha estat guardonada. Franch, investigadora a la Universitat de València i professora en la Universitat de Maryland, és doctora en física de la terra i termodinàmica.

I també ha estat premiada Ame Soler, d’Almussafes, que ha rebut el premi ‘Fem que les dones compten’. Com a responsable del projecte ‘Tres Voltes Rebel’, una combinació d’il·lustració i música, amb t missatge feminista i de denúncia social

La Federació d’Associacions de Dones Rurals ha celebrat la consolidació d’aquests guardons que volen visibilitzar a les dones de totes les edats implicades en la vida dels seus pobles.