Tres dones de Sueca participen per primera vegada en el ball dels Tornejants en la processó de la Mare de Déu de Sales 

Sueca va celebrar el passat 8 de setembre la festivitat en honor de la Mare de Déu de Sales, patrona de la ciutat.

I com mana la tradició, centenars de suecans i suecanes van participar en la solemne processó que, enguany, ha comptat amb una important novetat.

Per primera vegada en la història, tres dones, Marina Sales, Aitana Munera i Aina Pérez, van poder fer-ho com a integrants del grup dels Tornejants, una figura la primera aparició de la qual en el festeig data de 1771, i que va ser incorporada de nou l’any 2006.

Per a la regidora d’Igualtat, Roser Viñoles, el Ball dels Tornejants, “amb la seua llarga i arrelada tradició, ha sigut durant molts anys una expressió de la nostra identitat col·lectiva. L’obertura a la participació de les dones, representa una evolució natural i necessària que reconeix la igualtat d’oportunitats per a tothom, sense distinció de gènere”. Viñoles ha volgut felicitar públicament a les tres dones “que, amb la seua valentia, entusiasme i compromís, han fet història.

El seu exemple obri camí a moltes altres i ens recorda que les nostres tradicions poden, i han de ser, inclusives. Este canvi és una mostra de l’esforç continu que estem fent des de l’Ajuntament per a garantir que la igualtat de gènere siga una realitat en tots els àmbits de la vida ciutadana”. Així mateix, ha agraït als i les responsables que ho han fet possible, i a tota l’agrupació per la seua voluntat de canvi i el seu suport en este procés d’inclusió.

“És important destacar que este pas no sols ens fa més igualitaris, sinó també més forts com a poble, reflectint la diversitat i els valors que volem transmetre a les futures generacions”, conclou Viñoles.

Marina, Aitana i Aina, han explicat que coincidien en l’admiració, des de molt xicotetes, per esta tradició, de la qual els feia molta il·lusió formar part, “portaven temps plantejant el fet que les dones també formaren part i, enguany, ha sigut una realitat. Per a nosaltres, és un orgull i una emoció ser les primeres, obrint portes i demostrant que les tradicions han de canviar i evolucionar”, han assenyalat.