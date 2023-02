Tres municipis de l’Horta, rebran vora 17 milions d’euros per a rehabilitar vivendes

Mislata, Picanya i Rafelbunyol, rebran aproximadament uns 17 milions d’euros amb la finalitat de rehabilitar vivendes en barris vulnerables. O en aquells edificis que necessiten una reforma. Aquestos municipis, seran beneficiats de la segona concessió d’ajudes per part del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència d’Espanya i, que esta finançat per la Unió Europea.

Fins i tot, hi ha veïns de la localitat, que els agrada com està gestionant l’alcalde aquest tipus de projectes. Tanmateix, amb projectes com aquestos, sempre pensem en les persones majors.

Mislata per exemple, tindrà dos subvencions amb una quantitat aproximada de 5 milions d’euros cada una. Un import que estarà destinat a millorar les vivendes del Barri Nou i les vivendes del Barri del Quint. Segons ha esmentat l’alcalde Carlos Fernández Bielsa. Amb aquestes ajudes, es pot continuar donant suport al Pla de modernització de la ciutat i millorar la vida d’aquelles persones que ho necessiten.