Més de 5.000 fallers i falleres s’han congregat als peus de la Torre per a sumar-se a la Crida.



Torrent s’ha omplit este diumenge de pólvora, música, il·lusió i, sobretot, moltes ganes de falles. La ciutat ha viscut un dia intens, que ha donat principi amb la Cavalcada Infantil, i que ha posat el punt final amb la tradicional Crida als peus de la Torre.

Les Falleres Majors, María Peris i Vega Román, han sigut les encarregades de donar la benvinguda a les Falles 2024 davant l’atenta mirada de més de 5.000 fallers i falleres, comissions i gent de tots els voltants, que s’han volgut acostar fins a la capital de l’Horta Sud per a sumar-se a la Crida.

L’acte donava començament a les 20 hores amb un espectacle audiovisual d’al voltant de set minuts, que combinava també efectes pirotècnics, amb la Pirotècnia Peñarroja. Un videomapping de gran format projectat sobre la torre, on l’eix principal ha sigut la fusta, posant en valor l’artesania dels artistes fallers i la figura del Granerer.

Al final del mateix es descobria el cartell de falles, sota el mateix eix conductor de l’espectacle, buscant així un joc amb la fusta que combina les falles de Torrent amb l’artesania fallera. Al llarg de l’espectacle, el públic ha pogut disfrutar en directe de la construcció de la Torre, de veure bategar com un gran cor els escuts de totes les comissions, de convertir la torre en una gran mascletà de color i com no, de descobrir el cartell de les festes i així poder donar la benvinguda a les Falles 2024.

L’encarregada d’obrir l’acte ha sigut l’alcaldessa de la ciutat, Amparo Folgado, qui ha volgut traslladar el missatge als ciutadans que ‘’Torrent és una gran ciutat, oberta a totes les persones que vulguen acostar-se a la capital de l’Horta Sud a disfrutar amb nosaltres de les Falles 2024’’. L’Alcaldessa també va involucrar a tots els fallers i falleres demanant-los que alçaren la llum dels seus mòbils perquè María i Vega veren que tot Torrent esperava a les seues paraules. Tot seguit, l’Alcaldessa els ha fet lliurament de les claus de la Ciutat de Torrent. Després d’ella, han pres la paraula les Falleres Majors, que, acompanyades per les seues Corts d’Honor, han fet l’anomenada a la festa.

María va cedir el micro a cadascuna de les integrants de la seua Cort d’Honor i en la seua intervenció, va fer un recorregut per la fundació de cadascuna de les 28 comissions falleres de la ciutat, incloent-hi la centenària de Cambrils, la recentment desapareguda Xenillet Bandera Valenciana i la Falla d’ADISTO. María va tindre un record també per a les víctimes de l’incendi de Campanar.

María Peris va cridar als torrentins a viure la festa intensament “A partir d’ara, tot canvia, Torrent es convertix en una ciutat plena de flors, llum i color, els carrers s’engalanen de tradició, art i diversió, i començarem a respirar el perfum de la pólvora… …una ciutat plena de sentits, un Torrent en Falles”. La Fallera Major va agrair a tots els gremis per fer possible la festa de les Falles.

La Fallera Major Infantil, Vega Román s’ha volgut dirigir a tots els xiquets de Torrent, futur de les falles, als qui ha animat a viure amb passió la festa de les falles i ha afirmat que “els xiquets i xiquetes som el cor de la festa, amb la nostra energia, vitalitat i innocència, som els qui posem la il·lusió, som present i futur” i va animar als infantils a gaudir de cada moment.

Per a tancar l’acte, i abans de donar lloc a l’espectacle de pólvora de la mà de pirotècnia Peñarroja, han animat a totes les comissions a pujar els seus estendards fins al més alt per a anunciar a ‘’Torrentins i torrentines’’, que ‘’ja estem en falles’’. “Visca Torrent, visca València i visca els falles”.