Tret d’eixida a les mascletàs 2024 de Torrent

Pirotècnia Nadal Martí serà la primera a disparar el dia 16, seguida Pirotècnia Aitana, Germans Caballer i Vulcà

La ciutat de Torrent es prepara per als dies grans del seu calendari pirotècnic. Este dissabte 16 de març tindrà lloc la primera mascletá, de la mà de Pirotècnia Nadal Martí i sota el patrocini de Family Cash.

Esta primera cita pirotècnica tindrà lloc en la Plaça del Bisbe Benlloch a les 14.30 hores.

Un esdeveniment que es repetirà durant la resta de la setmana fins al dia 19, a la mateixa hora i en la mateixa plaça. La següent a disparar serà Pirotècnia Aitana el diumenge 17, seguida de Germans Caballer el dilluns 18 i Pirotècnia Vulcà el dia 19, que tanca el cercle i calendari després del seu espectacle experimental de l’1 de març, l’Arribada del Foc, amb el qual donava principi al mes de la pólvora i les falles en la localitat. Al calendari se suma també la mascletà del dia 8 de març, Dia de la Dona, de la mà de Caballer FX, disparada per primera vegada per una dona a Torrent amb motiu d’esta data i davant més de mil dones.

Amb tot això, cal destacar la gran aposta del Consistori per la pirotècnia enguany en el qual, per primera vegada, el calendari compta amb el major nombre de trets i, per tant, amb el major pressupost de la història de la ciutat destinat a la pólvora. L’Ajuntament de Torrent agraïx la seua aposta als patrocinadors del calendari, Aigües de L’Horta, Family Cash, Cartonatges Gamoy, CaixaRural de Torrent i Esber. Organitza l’Ajuntament de Torrent.