Tret d’eixida al “Projecte Activa” a Torrent amb una caminada multitudinària

Més d’un centenar de persones han participat en aquesta caminada, pensada per a majors de 65 anys, que ha recorregut els carrers de la localitat

L’Ajuntament de Torrent, en col·laboració amb el Consorci Hospital General Universitari de València i els Centres de Salut de Torrent

Han celebrat aquest divendres 24 de maig la primera caminada dins del programa d’envelliment saludable “Projecte Activa“. Una iniciativa impulsada des de la Regidoria de Sanitat, que dirigeix Santiago Calatayud, que ha sigut tot un èxit, amb més d’un centenar de participants.

Aquest projecte té com a objectiu promoure un envelliment actiu i saludable entre les persones majors de 65 anys del municipi. El programa inclou diverses activitats, com a caminades, tallers d’exercici físic, xarrades informatives i activitats d’oci, totes elles dissenyades per a millorar la qualitat de vida dels participants.

La caminada d’aquest divendres ha donat principi a les 10.00 hores, partint des de l’estació de metro Torrent Avinguda. Els participants han recorregut els carrers de la ciutat en un itinerari especialment dissenyat per a persones majors, gaudint de l’aire lliure i del paisatge urbà.

La iniciativa compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Torrent i la Farmàcia Llueca, els qui han mostrat el seu compromís amb el benestar de les persones majors de la ciutat.

Santiago Calatayud, Regidor de Sanitat de l’Ajuntament de Torrent, ha destacat la importància d’aquest programa per a la salut de les persones majors: “Projecte Activa és una iniciativa fonamental per a promoure un envelliment actiu i saludable en el nostre municipi. Volem que els nostres majors se senten actius, gaudisquen del seu temps lliure i tinguen una millor qualitat de vida”.

Calataiud també ha agraït la col·laboració del Consorci Hospital General Universitari de València, els Centres de Salut de Torrent i la Farmàcia Llueca en la posada en marxa d’aquest programa. “La seua col·laboració és essencial perquè Projecte Activa siga un èxit”, ha afirmat.