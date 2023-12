El premi del públic, molt valorat per les companyies, s’ha atorgat a Àgora Grup de Teatre per l’obra ‘Ja en tinc 30’

La quaranta-una edició del Concurs de Teatre Vila de Mislata ja té guanyadores i guanyadors.

Ahir, en una gala dirigida i presentada per la companyia Contrafet Produccions en el teatre del Centre Cultural Carmen Alborch, es van revelar els noms dels premiats.

Amb aquesta cerimònia de lliurament de premis es clausurava el concurs amateur de teatre en valencià. Reconegut com el més destacat d’aquesta categoria a la Comunitat Valenciana.

L’alcalde, Carlos Fernández Bielsa, qui va ser l’encarregat d’entregar el primer premi al millor espectacle. També va dirigir unes paraules de clausura. Va afirmar que “Mislata continuarà sent una plataforma de cultura i un vehicle d’expressió artística. Com ho ha estat fent fins ara, perquè la nostra ciutat sempre ha estat oberta a la cultura”.

A més, va afegir que “el Vila de Mislata fomenta les oportunitats de les companyies amateurs. On totes les seues actrius i actors poden demostrar el seu gran talent”.

Lliurament dels Premis

El grup Jove Companyia de l’Últim Toc, de Xirivella, va ser la gran vencedora de la vesprada. En rebre el guardó al millor espectacle del concurs en la seua edició número quaranta-una. La companyia va guanyar el primer premi amb l’obra Tribut a la vida de Brian, dirigida per Emili Chaqués. Qui també va guanyar el premi a la millor direcció.

El segon premi al millor espectacle va recaure en el grup Àgora Teatre, de Carcaixent per Ja en tinc 30. El tercer en Escola Teatre Serrano, de Gandia, per Els orfenets. A més, l’accèssit al millor espectacle va ser per a l’obra Rèquiem, del grup Entre bastidors.

El premi del públic, un guardó molt valorat per les companyies en ser concedit pel vot dels espectadors i espectadores, es va atorgar a Àgora Teatre per Ja en tinc 30, de Jordi Silva i dirigida per Maria Salut Llopis.

El Vila de Mislata va entregar també premis al millor actor a Carles Teruel, de Àgora Teatre; millor actriu per a Ana Sala, de Escola Teatre Serrano; millor actor de repartiment per a Adri Sanz, de Escola Teatre Serrano; i millor actriu de repartiment per a Carmen Navarrete, de la Jove Companyia de l’Últim Toc.

Els premis ‘Maties Ruiz’ a l’ús de la llengua i la dicció va ser per a Assaig-Grup de Teatre de la Universitat de València i el ‘Nemesio Batres’ a la millor estètica de conjunt per a Pànic Escènic.