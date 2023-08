Tro es corona com a campió de les Corregudes de Joies de Pinedo 2023

Victòria aclaparadora: Tro s’enduu la glòria sobre la platja de Pinedo

Des de Festa d’Interés Turístic a possible Bé d’Interés Cultural: la trajectòria històrica de les Corregudes

Aquest dilluns, en una emocionant carrera de set-cents metres sobre la platja de Pinedo, el cavall Tro s’ha consagrat com el gran guanyador de les Corregudes de Joies de 2023. Competint amb dotze cavalls per les preuades joies, Tro ha demostrat ser el rei indiscutible de la pista.

El cavall de nom Tro, de raça espanyola i amb tan sols cinc anys, ha demostrat una trajectòria impeccable aquesta temporada. Guanyant totes les sis carreres en les quals ha participat, aquest cavall, que està estabulat al Perelló, ha vingut per dominar i ho ha fet amb estil. Superant així al campió de l’edició anterior, Xaloc, i a Pluja, els quals han compartit el segon lloc degut a un empat de cinc victòries i una única derrota.

Però més enllà de la competició d’aquest any, les Corregudes de Joies de Pinedo carreguen amb una rica història i tradició. L’any passat, van ser reconegudes per la Generalitat Valenciana com a Festa d’Interés Turístic Provincial, un títol atorgat a instàncies de l’Ajuntament de València, amb l’objectiu de reconèixer i fomentar el seu valor cultural, social, esportiu i artístic. Ara, amb més de 140 anys de trajectòria, el govern de María José Catalá està treballant activament perquè aquesta celebració siga també declarada Bé d’Interés Cultural.

Amb aquesta nova edició de les Corregudes, no només s’ha viscut l’adrenalina de les carreres, sinó que també s’ha ressaltat la importància de conservar i promoure les tradicions locals que formen part de la identitat valenciana.