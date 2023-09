La Unitat Militar d’Emergències ha localitzat el cadàver de l’home desaparegut divendres passat a Paterna quan creuava un barranc enmig del temporal.

La víctima ha sigut trobada per la UME amb ajuda dels seus gossos ensinistrats en una zona entre l‘últim assut de Quart de Poblet i la desembocadura, zona coneguda com a assut de La Partimenta.

Han estat necessaris set dies per a trobar el cadàver de l’home de 52 anys veí de Manises. Divendres passat van trobar la seua bicicleta però durant set llargs dies els serveis d’emergència no havien pogut trobar el seu cos. Precisament ahir el Consorci de Bombers havia demanat a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer que reduïra el cabal del riu al mínim per facilitar la recerca. Una decisió clau que ha permés que aflorara el cadàver.

Més d’un centenar d’efectius dels cossos d’emergència entre bombers, policies locals i nacionals, busos dels GEO’s, drons, helicòpters i gossos ensinistrats han participat en l’operatiu durant una setmana.