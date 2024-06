Troben el cos del xiquet desaparegut a Alzira mentre nadava al riu Xúquer

L’equip de bussos del Consorci Provincial de Bombers de València ha trobat el cos d’Adam, e

El xiquet d’onze anys desaparegut ahir a la vesprada mentre jugava amb uns amics a la zona de l’embarcador de la Ciutat Esportiva Jorge Martínez Aspar, a Alzira.

L’incident es va produir sobre les set de la vesprada, quan el menor va accedir al riu a través de la zona que s’utilitza per a realitzar activitats de piragua.

Fins a la zona es desplaçaren un grup de rescat GERA amb helicòpter, una unitat de bombers forestals de las Generalitat Valenciana, una unitat SAMU, una embarcació i l’equip de drons del Consorci, així com un helicòpter amb càmera termogràfica de la Policia Nacional.

El dispositiu de búsqueda s’ha reactivat aquest matí sobre les 7 hores, amb la incorporació de bombers d’Alacant i València i un una psicòloga de Creu Roja, entre d’altres mitjans. Finalment, els bombers han trobat el cos abans de les 10:30.

La reducció dels cabals d’aigua de la presa de Tous per part de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, així com la presència d’agents mediambientals que coneixen els terrenys, ha facilitat les labors de cerca, permetent trobar el cos d’Adam prop d’on va desaparéixer. El bany no estava prohibit a la zona però tampoc no estava adaptat, fet sobre el qual ha volgut incidir l’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez.

L’Ajuntament d’Alzira decretarà un dia de dol oficial el pròxim dilluns 17 de juny, amb un minut de silenci a les 12 hores a la porta de l’Ajuntament.