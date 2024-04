Tudi Torró renuncia al seu càrrec com acadèmica de l’AVL

Tudi Torró era, des de juliol del 2022, presidenta de la Secció de Foment de l’Ús del Valencià i sota la seua presidència s’ha creat –amb el format actual– el Premi Carme Miquel per a fomentar l’ús de la llengua pròpia en l’àmbit escolar

L’acadèmica Tudi Torró ha renunciat per motius personals al seu càrrec en l’Acadèmia Valenciana de la Llengua. Nascuda a Ontinyent, Tudi Torró fou elegida acadèmica pel Ple de l’AVL el 8 de novembre del 2019, en substitució de Carme Miquel, i va prendre possessió del càrrec el 17 de gener del 2020.

Tudi Torró era, des de juliol del 2022, presidenta de la Secció de Foment de l’Ús del Valencià i sota la seua presidència s’ha creat –amb el format actual– el Premi Carme Miquel per a fomentar l’ús de la llengua pròpia en l’àmbit escolar.

Els guardons de la segona edició, als quals es van presentar més de vint projectes de tot el territori valencià, es van lliurar el 2 de desembre de l’any passat en el Monestir de Sant Miquel dels Reis. Recentment, va presentar els resultats de l’«Enquesta sobre el coneixement i l’ús del valencià i les actituds lingüístiques al Baix Vinalopó». La seua preocupació pel valencià a les comarques del sud ha sigut una constant durant els quatre anys de treball a l’Acadèmia.

Un exemple d’esta implicació per a millorar l’ús i el coneixement de la llengua és el projecte «Teixim llaços des del sud del sud», una iniciativa ─en col·laboració amb l’associació El Tempir─ que pretén desmuntar prejudicis lingüístics en les comarques del sud i recuperar i dignificar la valencianitat històrica del Baix Segura.

Diplomada en professorat d’EGB, especialitat en Ciències Humanes (1976) i llicenciada en Filosofia i Lletres (Filologia Valenciana) per la Universitat d’Alacant (1988), Tudi Torró és un referent en el món de l’ensenyament. «Vinc del món educatiu i sempre m’he considerat una gestora de l’educació, amb la pedagogia com a far, i una activista lingüística per a fer del valencià el vehicle comunicatiu en tots els espais formals on m’he trobat», es definix la ja exacadèmica.

Al llarg de la seua trajectòria professional, Torró ha compatibilitzat la docència amb l’assumpció de diferents càrrecs en l’Administració. Fou coordinadora per a l’Ensenyament del Valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (1983-1986); assessora didàctica per l’ensenyament en valencià de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència (1986-1989): inspectora d’Educació de la Conselleria d’Educació (1990-2015) i directora territorial d’Educació d’Alacant (2015-2019). Així mateix, del 2002 al 2009 fou presidenta de l’Associació d’Inspectors d’Educació del País Valencià, i del 2003 al 2014, membre del Consell Escolar Valencià.

La suma d’una experiència valuosa, lligada a la reflexió docent sobre la immersió lingüística, que ha expressat en nombrosos articles i publicacions de prestigi dins de l’àmbit educatiu, l’han feta mereixedora de premis ben prestigiosos com el de la Federació Escola Valenciana (2009) o el Vicent Ventura (2014), entre molts altres.