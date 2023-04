Ja s’han dut a terme les inscripcions per al Campionat Regional de coloms esportius que se celebra a Turís durant el mes d’abril

Més de cent exemplars de tota la província han passat per dependències municipals. Rebuts per les persones integrants del club turisà així com per l’alcalde i la regidora d’esports.

Una vegada complits els tràmits, al llarg del mes se succeiran les proves d’esta modalitat autòctona que està molt arrelada a Turís.