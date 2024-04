La consellera de Turisme destaca que l’objectiu “és visualitzar que l’aposta per un turisme sostenible i responsable és ja una realitat en els nostres destins”

La campanya inclou una recopilació de notícies i dades que avalen la implementació de pràctiques responsables en tot el territori

Turisme Comunitat Valenciana ha llançat una nova campanya de publicitat centrada en l’ús eficient de l’aigua. D’aquesta manera, i amb el claim ‘Actitud sostenible’, es busca llançar un missatge de conscienciació amb el turisme responsable, que no deixe empremta en l’entorn.

En aquest sentit, la consellera d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, Nuria Montes. Ha assenyalat que “la nostra intenció és visualitzar que l’aposta per un turisme sostenible i responsable és ja una realitat en els nostres destins”. Ha subratllat que aquest nou contingut formarà part de la campanya general de Comunitat Valenciana: ‘Actitud mediterrània’.

Montes ha destacat que “són molt nombrosos els exemples de bones pràctiques de l’ús d’aigua en el nostre territori. Però el que avala aquest ús són les dades, en llocs com Benidorm, a les nostres platges o en els camps de golf”. De la mateixa manera, ha incidit en què “els hotels i el sector turístic són també un molt bon exemple. De com en l’àmbit privat s’apliquen mesures d’estalvi hídric i es busca conscienciar als clients perquè facen un ús responsable”.

La campanya comptarà amb un important desplegament en l’entorn en línia

La creativitat de la nova campanya, per a la difusió de la qual s’invertirà una mica més de 300.000 euros. Està composta per dos espots, de 30 i 70 segons, tant en valencià com en castellà, que s’emetran en televisió i en xarxes socials. Així com una gràfica en format horitzontal i vertical i una sèrie de bàners adaptats a diferents formats en línia.

Els espots podran veure’s en les principals cadenes nacionals d’àmbit autonòmic. Amb prop de 800 passes que permetran vertebrar el missatge tant a nivell nacional com autonòmic. Les gràfiques traslladen la necessitat d’apostar pel turisme sostenible i responsable i compten amb exemples com Benidorm, que ja s’ha convertit en estendard de bones pràctiques.

De fet, la pròpia creativitat compta amb un QR incorporat que dirigeix al lector al portal turístic de la Comunitat Valenciana. On es podrà trobar una recopilació de dades que avalen la implementació d’eines i accions enfocades cap a la sostenibilitat en la Comunitat Valenciana. Aquesta gràfica podrà veure’s en els principals diaris nacionals i autonòmics.

D’altra banda, la campanya comptarà amb un important desplegament en l’entorn en línia. Amb més de 25 milions d’impressions en diaris nacionals i d’àmbit Comunitat Valenciana. Aquesta estratègia digital es completarà amb una àmplia difusió en xarxes socials i a través del butlletí a subscriptors del perfil turístic.