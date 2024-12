Turquia dona a la Diputació de València 250 contenidors de residus per als municipis afectats per la DANA

Turquia ha donat a la Diputació de València 250 contenidors de residus de 1.100 litres de capacitat cadascun per als municipis afectats per la DANA.

La corporació provincial els distribuirà per les poblacions devastades a través de l’Entitat Metropolitana de Tractament de Residus.

Esta donació està emmarcada en el Memoràndum d’Entesa sobre la Gestió de Desastres i Emergències firmat per Turquia i Espanya en 2021, que establix que els participants podran cooperar de manera voluntària a partir d’una sol·licitud d’assistència i resposta en cas de desastre o emergència.

L’entrega s’ha materialitzat a Cheste on el Circuit Ricardo Tormo ha cedit espai a la Diputació. En l’acte de concessió on les parts han firmat un document d’entrega i recepció del material, el president de la Diputació, Vicent Mompó, ha enaltit “la solidaritat” de Turquia.

Per part seua, Baris Uçaker, Conseller de l’Ambaixada de Turquia a Madrid, ha lamentat profundament l’ocorregut en les terres valencianes i ha traslladat el seu dol als més afectats.

Així mateix, també ha destacat el diàleg estret i la solidaritat molt forta entre els dos països.

Vicent Mompó ha recordat que encara hi ha molts municipis on la reconstrucció està sentlenta i costosa, però a poc a poc i amb l’ajuda d’aliats com el poble turc, la tornada a la normalitat s’acosta cada vegada més.

En l’acte d’entrega també ha participat la delegada del Govern, Pilar Bernabé i la directora general de Protecció Civil i Emergències, Virginia Barcones.