Un estudi elaborat per LA UNIÓ Llauradora revela que Turquia i Egipte han tingut 1.189 alertes durant el període 2020-2022. Per entrades a la Unió Europea de productes hortofruitícoles amb matèries actives no autoritzades o per superar els Límits Màxims de Residus (LMR) permesos.

Carlos Peris, Secretari General de La Unió, assegura que l’associació ha enviat un informe al ministre d’Agricultura, Luis Planas. També a la DG SANTE (Direcció General de Salut i Seguretat Alimentària de la UE). Perquè la Comissió Europea adopte mesures urgents davant la gravetat de les importacions procedents de Turquia i Egipte.

De la mateixa manera, LA UNIÓ insta la Comissió Europea que els països amb els quals signa acords comercials assumisquen un compromís en la reducció d’ús de fitosanitaris o pesticides i a accelerar els treballs per a implantar les clàusules espill en el marc de l’Estratègia de la Granja a la taula. “Cal alinear les relacions comercials de la UE a les normes de producció europees. En un context d’encariment dels costos de producció, és més fonamental que mai començar a exigir als productes importats de països tercers els mateixos requisits fitosanitaris, ambientals, de seguretat i ètics que estan regulats per a les produccions europees”, ha sentenciat Carles Peris, secretari general de LA UNIÓ Llauradora.