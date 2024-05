La mostra podrà visitar-se fins al 4 de juny en l’Espai Sant Gregori

L’Associació Valenciana de Mestresses de casa i Consumidors Tyrius ha inaugurat este matí una exposició fotogràfica en l’Espai Sant Gregori. Amb la qual commemora els seus 50 anys de trajectòria en la capital de l’Horta Sud.

La mostra, organitzada per la delegació d’igualtat que dirigix Amparo Chust, podrà visitar-se en horari de mercat fins al pròxim 4 de juny. Repassa la intensa activitat desenvolupada per l’entitat al llarg de mig segle. Posant de manifest el seu compromís amb el benestar de les dones i la societat torrentina en general. A l’acte d’inauguració han assistit nombroses sòcies, així com l’alcaldessa, Amparo Folgado, la delegada d’Igualtat, Amparo Chust i la presidenta, Mari Carmen Campos.

A través d’una selecció d’imatges i documents gràfics, l’exposició recorre les fites més destacades de la història de Tyrius. Des dels seus inicis en 1974 fins a l’actualitat. Es tracta d’un homenatge a les dones que han format part de l’associació al llarg d’estos anys. Així com a les presidentes que han guiat la seua marxa, contribuint a convertir-la en un referent a la ciutat.

Un recorregut per 50 anys d’activitats

L’exposició mostra l’àmplia varietat d’activitats que Tyrius ha dut a terme al llarg dels seus 50 anys d’existència. Entre elles, destaquen les iniciatives de formació i tallers, les representacions teatrals, la promoció de l’arròs rossejat com a plat típic de la localitat. Les trobades interassociatives, les accions solidàries, les visites culturals, la col·laboració amb les institucions locals i la defensa dels drets de les dones i les consumidores.

La inauguració de l’exposició ha comptat amb la presència de l’alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, qui ha felicitat a Tyrius pel seu aniversari i ha agraït a l’associació el seu compromís amb la ciutat i el seu paper fonamental en la posada en valor del treball de les dones. “Tyrius ha sigut i continua sent una entitat clau en el desenvolupament de Torrent”, ha assenyalat Folgado, “una associació que ha sabut adaptar-se als temps i respondre sempre a les necessitats de les dones i de la societat en general”.

L’alcaldessa ha tingut paraules també per a totes les presidentes: Conchita Madurga, Encarna Payà, Antonia Sanchís i la seua actual presidenta, Mari Carmen Campos. La presidenta ha rebut una placa d’agraïment per part de l’Ajuntament, que li ha entregat l’alcaldessa, Amparo Folgado.

A més de l’exposició fotogràfica, Tyrius ha organitzat també un menjar de germanor que se celebrarà esta mateixa setmana per a commemorar el seu 50 aniversari. Es tracta d’una trobada que reunirà sòcies, exsocias, familiars i amics de l’associació en un ambient festiu i de celebració.

El 50 aniversari de Tyrius suposa una fita important en la trajectòria d’esta associació. Que ha sabut mantindre’s fidel als seus principis al llarg de les dècades, convertint-se en un referent per a les dones i la societat torrentina.

En 2010 van ser homenatjades tres de les seues presidentes amb el Premi Atenea. L’exposició fotogràfica i el menjar de germanor són només algunes de les activitats que s’han organitzat per a celebrar este aniversari, un moment per a recordar el passat, celebrar el present i mirar amb il·lusió cap al futur.