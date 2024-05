Fa un any, les eleccions municipals van marcar una fita per a UCIN Alzira, en aconseguir un magnífic resultat amb 2.051 vots i assegurant una representació en el plenari amb 2 regidors amb poc més d’un mes des de la seua creació.

Hui, en el nostre primer any de legislatura, podem afirmar amb orgull que la mà de UCIN ja s’està notant en el dia a dia dels alzirenys, complint amb les nostres propostes electorals.

En aquests primers dotze mesos, hem demostrat el nostre compromís amb la ciutat a través de diverses accions significatives.

Una de les més destacades és la revitalització de Nadal a Alzira, retornant la màgia i l’esperit festiu als nostres carrers i places, tal com vam prometre. A més, hem treballat àrduament per a millorar les festes locals, elevant la qualitat i buscant augmentar la participació ciutadana en aquests esdeveniments tan importants per a la nostra identitat cultural.

L’agricultura, un pilar fonamental de la nostra economia local, ha començat a veure els fruits del nostre esforç. Ens hem dedicat a escoltar i treballar al costat dels agricultors alzirenys per a impulsar millores i suports que enfortisquen aquest sector vital; adequant camins rurals, augmentant el manteniment dels barrancs i fins i tot hem recuperat la festivitat de Sant Isidre i Sants Abdó i Senén (patrons del camp).

En la nostra gestió diària, hem reorganitzat molts dels punts de recollida de residus a la ciutat, millorant així la neteja i l’ordre dels nostres carrers, s’han dictat ordres d’execució per a netejar camps

abandonats i realitzat nombroses desinsectacions, desinfeccions i desratitzacions amb la condició de controlar les plagues als nostres carrers. Aquestes accions no sols contribueixen a una Alzira més neta, sinó que també reflecteix el nostre compromís amb el benestar i la qualitat de vida dels nostres veïns.

Així mateix, una de les nostres accions més rellevants que hem pogut dur a terme ha sigut la consecució d’una baixada de sou per als polítics. Malgrat que l’oposició no va acceptar baixar els seus propis sous, des de UCIN hem donat exemple, mostrant que estem disposats a fer sacrificis en benefici de tots els nostres veïns.

En definitiva, aquest primer any de legislatura ha sigut testimoni dels avanços i el compliment de les nostres promeses electorals. Queden tres anys per davant i seguim compromesos a continuar treballant incansablement per a millorar la nostra benvolguda ciutat. UCIN Alzira continuarà sent una força de canvi positiu, sempre fidels al nostre lema: “Nosaltres Sí”.