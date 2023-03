UGT assegura que la situació de FORD era previsible

Durant la jornada d’ahir dimecres, 22 de març, UGT va celebrar una assemblea comarcal de delegats i delegades baix el lema ‘Avanços sindicals. Com a solució a les crisis’ a la Casa de la Cultura d’Alzira. On Ismael Sáez, secretari general d’UGT del PV va aprofitar per tal de pronunciar-se sobre la situació actual de la factoria FORD.

Segons Sáez, esta era una situació previsible. Però es va mostrar sorprès davant les declaracions de la Ministra d’Indústria. La qual qüestiona les ajudes a la companyia, ja que al seu entendre tots i totes eren conscients que hi hauria un impass mentre aplegue la implantació del vehicle elèctric, la qual cosa provocaria un retall de plantilla.

Sáez explicava quines són les accions que es portaran a terme des del sindicat per tal d’aconseguir e millor acord possible. El Secretari General,també ha destacat que aquesta és una alternativa raonable front a la segona alternativa que era el tancament de l’empresa i ha incidit que aquest és un sector complexe per la seua competitivitat.

El del automòbil és un sector que ocupa aproximadament a 2 milions de treballadors, així, és una industria que hi ha que cuidar i intentar fer les coses bé, tenint en compte que la incorporació d’un nou vehicle al mercat no hauria de suposar la reducció de personal en el sector. Declarava Ismael Sáez, Secretari General d’UGT del PV.