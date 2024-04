UGT i Comissions Obreres han presentat hui la seua valoració de la situació social i laboral amb motiu del Dia Internacional dels Treballadors i Treballadores, que es commemora l’1 de maig.

Les dos organitzacions sindicals han instat a seguir treballant en la millora de la legislació laborali dels salaris, protegir el contracte de treball, repartir marges empresarials, reduir la jornada i cuidar a la classe treballadora.

Des d’UGT assenyalen que la reforma laboral ha tingut un impacte positiu en la reducció de la temporalitat però queden amenaces per resoldre.

Roselló apunta que el procés de digitalització i la intel·ligència artificial han de fer productives les nostres empreses per treballar menys temps però en millors condicions. Així mateix, insisteix en el fet que és possible seguir creant llocs de treball per la via de l’ampliació de drets laborals.

Per la seua banda, des de CCOO valoren positivament el creixement de l’ocupació i el percentatge de contractes indefinits, que al 2023 ha suposat el 43% del total. No obstant, denuncien que els salaris continuen sent insuficients.

Entre els punts positius, les organitzacions sindicals assenyalen la tendència a major ocupació, amb vora 79.000 cotitzants al primer trimestre de 2024; major nombre d’empreses. amb vora 8.000 a la nostra comarca, i menor temporalitat. Entre els aspectes a millorar, UGT i CCOO posen el focus en la bretxa de gènere, els salaris i la sinistralitat laboral.

Així, CCOO i UGT convoquen la ciutadania a participar de tots els esdeveniments i manifestacions per defensar allò guanyat fins ara i continuar avançant en nous reptes laborals i socials.