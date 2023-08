Última Oportunitat: Ajuts per a Joves d’Alzira en la Compra d’una Primera Vivienda

Ajudes Municipals per a Joves Menors de 35 Anys

Benefici en Comerç Local: Pagaments amb la Targeta Alzira

L’Ajuntament d’Alzira ha obert una convocatòria d’ajudes destinades als joves menors de 35 anys que estiguen interessats en adquirir la seua primera vivenda. Aquesta iniciativa, que té com a finalitat impulsar l’accés a l’habitatge per part de la població jove de la ciutat, estarà disponible fins a l’1 de setembre.

Un total de 30.000 euros del pressupost municipal s’han destinat a aquest programa. La quantitat exacta de l’ajuda que rebrà cada beneficiari dependrà del nombre total de sol·licitants. És essencial que la vivenda adquirida es convertisca en la residència habitual i permanent del sol·licitant.

Per a ser elegible per a aquestes ajudes, els sol·licitants han de complir amb diversos requisits:

La vivenda ha de ser adquirida durant l’any 2022.

El sol·licitant ha de ser propietari de la vivenda i estar empadronat en ella.

Un dels atractius d’aquesta convocatòria és la forma de pagament de l’ajuda: es realitzarà mitjançant la targeta Alzira, promocionant així el comerç local de la ciutat.

Els interessats poden presentar la seua sol·licitud de dues maneres: presencialment a La Clau o bé telemàticament a través de la seu electrònica municipal. Es reitera que la data límit per a presentar les sol·licituds és l’1 de setembre.

Aquesta iniciativa representa un pas més de l’Ajuntament d’Alzira per a donar suport a la seua població jove en un moment tan crucial com és l’adquisició d’una primera vivenda. També suposa una oportunitat per a reactivar el comerç local, donant així un impuls a l’economia de la ciutat.