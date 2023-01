Últims preparatius per a la celebració de la festivitat en Alzira de Sant Antoni del Porquet

Finalment, hui divendres a les 21h es cremarà la foguera per a celebrar la festivitat de Sant Antoni del porquet d’Alzira. Després de l’aplaçament el passat dilluns pel vent

Hui es duran a terme tots els festejos, que arrancaran a les 20h amb l’eixida del Sant en processó. Des de el dosser que va obrir fa unes setmanes després de tres anys tancat per la pandèmia i que ha estat creat per les clavariesses al carrer de l’Hort dels Frares.

Les clavariesses han expressat la seua alegria davant tots els actes que venen aquesta vesprada, sobre tot amb l’eixida excepcional del Sant. No obstant, es porten a terme més tard els festejos, per aquesta celebració, no ha afectat a la festa. Tot continuarà hui amb normalitat, tal i com a expressat Adela España, una de les clavariesses.

La clavariessa ha reafirmat la seua alegria, ja que han sigut anys molt durs per a la festa, i que finalment es puga portar a terme amb normalitat es una alegria per a tots el alzirencs.

Esta és una festa molt arrelada, que es celebra en un bon grapat de municipis de la Ribera, i que finalment en Alzira es viurà el seu colofó esta nit de divendres.