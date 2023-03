Un any més, l’acte de la crida es celebra a l’Ajuntament de Carlet

Carlet va celebrar el passat dissabte 4 de març la tradicional Crida des de el balcó de l’Ajuntament de la localitat. Un esdeveniment que, al capdavant d’aquest, va estar l’alcaldessa de la localitat Lola Navarro. La fallera major Sonia Lucio i el regidor de festes de la localitat Josep Mur

Van estar al balcó els màxims representants de les 7 comissions falleres

A part de Sonia, van estar al balcó els màxims representants de les 7 comissions falleres que conformen aquesta localitat. Ángela Ruiz Ortiz i Ainhoa Garcia Prieto (FM i FMI de la Falla El Vidre). Celia Roig Bosch e Inés Gómez Zaragozá (FM i FMI de la Falla Pensat i Fet). Gema Ventura i Francisco Navidad Mendoza (FM i President de la Falla Comunitat Valenciana). Eva Escoms Cruz i Triana Alba Sampedro (FM i FMI de la Falla El Cresol). Helena Nieblas Miquel i Noa Chenoll Martínez (FM i FMI de la Falla Avinguda Blasco Ibáñez). Josefa de la Cruz Parra i Jose Luis Alcazar Parra (FM i President de la Falla Plaça Espanya). Per últim, van estar Sara Martínez Peris i Ximo Serrano (FM i President de la Falla El Fútbol).

Aquest acte, va estar acompanyat de música i bon ambient tant en els minuts previs a la crida. En la mateixa crida i també, els moments posteriors. Abans de la crida, es va projectar un vídeo promocional de falles. On es feia també un xicotet homenatge “sorpresa” per a un veí del poble. Abans de que acabara la Crida, mes concretament quan estava sonant l’himne regional. Tots els presents van gaudir d’un espectacle de llum i pirotècnia que va fer vibrar tota la plaça de la localitat. Després, se’ls va fer entrega d’un ramillet de flors a cada una de les falleres. Van anar a l’església, en cercavila on d’aquesta manera Carlet, posava punt i final a l’acte de la Crida 2023.