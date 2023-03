Mareny de Barraquetes va celebrar ahir diumenge 5 de març la tradicional Crida des de el balcó de l’Ajuntament de la localitat. Un esdeveniment que, al capdavant d’aquest, va estar l’alcalde de la localitat Jordi SanJaime Vivó. La fallera major Vicenta Miquel i la regidora de festes de la localitat Maria Lluïsa Carbó Fernando.

L’acte s’ha basat en una cercavila de la comissió on han passat per el domicili de la Fallera Major de la localitat. Després d’arreplegar a Vicenta Miquel, han fet una xicoteta volta per el municipi i han anat directament a les portes de l’Ajuntament acompanyats de música i de tots els veïns. En primer lloc, l’alcalde de la localitat s’ha dirigit als veïns de la localitat. Per dedicar-los unes paraules breus d’agraïment, germanor i sobre tot, que el mon sapia que ja Mareny ja està en falles.

Poc després, Vicenta ha fet la seua intervenció on ha assenyalat que ha complit un dels seus somnis i també que convida a tots els veïns de la localitat i dels voltants, a vindre al Mareny per a gaudir d’aquestos dies de festa. Després de la Crida, s’ha dut a terme una mascletà a pocs metres de l’Ajuntament i quan ha finalitzat. S’han obert les portes que donen pas al consistori on hi havia unes taules preparades amb menjar, beguda i refrescos.