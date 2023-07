Un cap de setmana carregat d’esport a la ciutat de Torrent

Mónica Alexandra Pilco i Miguel Silla López es van fer amb el primer lloc en la XXIX edició de la Llegua Urbana Nocturna ‘Ciutat de Torrent’. En la qual van participar més de 600 persones

Per part seua, les joves promeses David Calatrava (JuanGiner) i Aroa Rodríguez (International Cycling). Van obtindre la victòria en la categoria masculina i femenina del Trofeu Cadet de Ciclisme ‘Ciutat de Torrent’

El cap de setmana a Torrent ens ha deixat dos de les competicions més assenyalades del calendari esportiu de la ciutat. La Llegua Urbana de Torrent i el Trofeu Cadet de Ciclisme ‘Ciutat de Torrent’.

La XXIX edició de la carrera solidària

La XXIX edició de la carrera solidària va donar el tret d’eixida a les activitats del cap de setmana en la nit del divendres. Amb més de 600 participants recorrent els carrers del municipi pel tradicional circuit de cinc quilòmetres amb eixida i meta en la plaça de les Corts Valencianes, sent el primer lloc de la classificació femenina per a Mónica Alexandra Pilco, i el primer lloc de l’apartat masculí per a Miguel Silla López.

“Estem molt contents per les bones xifres de participació en aquesta edició de la Llegua Urbana. Tota una demostració de la solidaritat i el compromís social de la ciutadania de Torrent”. Comenta el regidor d’Esports, Guillermo Alonso del Real, qui també afig que “a més de fomentar els valors inherents a l’esport. Amb aquesta prova incentivem la pràctica esportiva i promocionem un model de vida saludable entre els nostres veïns i veïnes”.

Trofeu Cadet de Ciclisme ‘Ciutat de Torrent’

El diumenge va ser el torn del Trofeu Cadet de Ciclisme ‘Ciutat de Torrent’, organitzat per la Penya Ciclista de Torrent en col·laboració amb la Fundació Esportiva Municipal i Caixa Rural Torrent. Que va congregar a 100 de les millors promeses del ciclisme local en el circuit urbà de 60km al voltant de la Avinguda al Vedat.

El jove David Calatrava, del conjunt JuanGiner, es va alçar amb la victòria en la categoria masculina, seguit en el podi per Aitor Arlandis (JuanGiner) i Mario de Mingo(Grau Pascual). En la categoria femenina el primer lloc va ser per a Aroa Rodríguez, del International Cycling. Mentre que Claudia Castany ( International Cycling) i Sofía Roig ( International Cycling) van obtindre el segon i tercer lloc respectivament. El conjunt JuanGiner va ser el gran triomfador de la jornada en fer-se amb la primera posició en la classificació d’equips.