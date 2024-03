Un centenar de dones de Picassent han rebut atenció municipal en l’últim any

Més de la meitat de les ateses pel Servici Municipal d’Atenció a Dones va ser per haver patit casos de violència masclista

El balanç de l’any 2023 del Servici Municipal d’Atenció a les Dones que oferix l’àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Picassent ofereix unes xifres molt rellevants de la realitat social que moltes dones patixen en l’actualitat.

Així, destaca que de les 103 dones que han sigut ateses durant l’any passat. Un 56% ho varen fer per ser víctima de violència masclista. Mentre que un 25% van acudir a la recerca d’assessorament i suport per raons de separació o divorci.

L’edat mitjana d’estes dones és de 40 anys, amb dos fills de mitja i en el 55% dels casos en situació de desocupació.

La derivació al servei prestat des d’Igualtat de les persones ateses varen vindre, en una quarta part del total, des de l’equip de Serveis Municipals de Picassent. Seguit d’ONGDs del municipi i derivacions realitzades directament des de la Guàrdia Civil.

Estes xifres de 2023 mostren una continuïtat en les obtingudes en 2022. Sent la violència en la parella la demanda principal d’assistència en el Servei Municipal d’Atenció a les Dones.

Per a la regidora responsable d’Igualtat, Belen Bernat, “és fonamental el suport, l’acompanyament i l’assessorament especialitzat que donem des de la institució més pròxima a estes dones davant la situació en la qual es troben”, destacant al seu torn “la importància de la coordinació amb la totalitat d’agents implicats en el procés de detenció, protecció i acompanyament de les dones víctimes d’alguna mena de violència, així com donar a conéixer l’existència del servei d’atenció a les dones per a poder ajudar-les a eixir de la complicada situació en la qual es troben”.