Un centenar de persones aprén com acreditar les seues habilitats no reglades

La Mancomunitat de l’Horta Sud organitza una jornada per a formar en l’acreditació oficial d’experiència i coneixements

José F. Cabanes: “L’experiència laboral permet acumular molts coneixements que ara podem convertir en oficials”

La comarca de l’Horta Sud té actualment un 48% de població activa que no posseeix una qualificació professional adequada al lloc que exerceix, segons les dades de l’àrea d’Ús de la Mancomunitat de l’Horta Sud, a partir de les xifres oficials. En la pràctica, tal com revela l’afiliació a la Seguretat Social, més de 83.000 persones actives a la comarca manquen d’una certificació oficial que acredite les seues competències.

Per això, la Mancomunitat organitzava fa uns dies la jornada “Acredita la teua experiència” per a formar en els procediments que cal seguir per a convertir en oficials totes eixes competències i experiència acumulada. L’activitat, en la qual van participar més de 100 persones, forma part del Pacte Territorial de l’Horta Sud, i en ella van col·laborar la Generalitat Valenciana, Labora i el Ministeri de Treball.

A la cita assistiren així mateix representants de CCOO de l’Horta Sud, d’Unió Gremial, de les direccions de Tallers d’ocupació i de Labora, així com dirigents d’una vintena d’empreses de la comarca.

El procediment d’acreditació és fonamental per a tindre una radiografia real de la comarca respecte a la qualificació de la població activa, ja que en aquest curs 2024-2025 entra en funcionament la nova Llei de Formació Professional, que té com a objectiu adaptar l’oferta docent a les necessitats econòmiques, socials i territorials del mercat laboral. I per a això, un dels pilars és el “Procediment d’acreditació de competències”.

En la presentació de la jornada, el president de la Mancomunitat de l’Horta Sud, José F. Cabanes, va manifestar que “l’acreditació de competències és una eina fonamental en l’actualitat en la cerca o en la millora d’ocupació perquè cada dia les empreses demanden més competències específiques i l’experiència laboral permet acumular molts coneixements que ara es poden convertir en oficials”.

Per part seua, el subdirector general d’Orientació i Acreditacions de la Conselleria d’Educació, Daniel Árias Fernández, va animar a les persones assistents a utilitzar el servei que té l’Institut Valencià de Qualificació Professional per a guiar el procés d’acreditació de competències. El propi tècnic del servei, Vicente Riera Ferrer, també va intervindre explicant el procés bàsic.

Després de la part inicial, es va organitzar una taula redona amb membres de les comissions avaluadores dels processos d’acreditació de diversos instituts i centres de secundària de la comarca. D’aquesta manera, van respondre als dubtes del públic des de de l’IES la Sènia de Paiporta, el CIPFP Mislata, el CIPFP Catarroja, el CIPFP Faitanar de Quart de Poblet, IES el Sol de Mislata, IES la Moreria de Mislata.

Trobada sobre intel·ligència artificial

D’altra banda, la Mancomunitat de l’Horta Sud acull aquest dimecres una jornada sobre les “Claus per a augmentar les vendes amb l’aplicació de la intel·ligència artificial”. Per a això, el CEO de Aquora Change Makers, Juan Carlos Requena, oferirà una ponència detallada de les possibles aplicacions i utilizades de la intel·ligència artificial en l’empresa. A la jornada s’ha convidat a assistir a un ampli grup d’empresariat.