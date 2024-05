La jornada va destinada a pimes i als jóvens emprenedors.

Les jornades formatives les promou l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE).

L’Ajuntament d’Alzira, a traves de la Regidoria d’Innovació ha impulsat la celebració a Alzira de dos sessions de formació sobre ciberseguretat. Que comptaran amb prop d’un centenar d’assistents.

La iniciativa l’organitza l’Institut Nacional de Ciberseguretat (INCIBE) mitjançant el programa INCIBE Emprende. Amb la col·laboració de Draper B1 i la Regidoria d’Innovació de l’Ajuntament d’Alzira. L’objectiu és contribuir a la promoció del sector de la ciberseguretat, mitjançant activitats especialitzades amb l’objectiu d’educar i sensibilitzar la població. Com estudiants, professionals i persones interessades a adquirir coneixements i habilitats en ciberseguretat.

La jornada es dividix en dos sessions

Una de les activitats d’este programa és la jornada de ciberseguretat que tindrà lloc dijous que ve a la Casa de la Cultura d’Alzira. La jornada es dividix en dos sessions; una sessió que es desenvoluparà al llarg del matí, la qual va destinada a un públic més jove. Com estudiants i emprenedors, dels quals puguen emergir noves empreses.

D’altra banda, la segona sessió serà a la vesprada i estarà destinada a les pimes. D’esta manera, les empreses coneixeran les amenaces cibernètiques principals. Que poden patir les pimes i les ferramentes tecnològiques i mesures pràctiques que es poden adoptar per a establir una cultura en seguretat integral de l’empresa. Les diverses conferències les impartiran experts en ciberseguretat que compartiran consells pràctics i recursos per a millorar la seguretat dels usuaris

Per al regidor de Modernització, Israel Pérez, “la ciberseguretat representa a hores d’ara un dels reptes de les xicotetes i mitjanes empreses. Així ho confirmen les dades de l’INCIBE. És una oportunitat única per a enfortir la comunitat local en coneixements i habilitats en l’àmbit ciberseguretat i té com a objectiu promoure l’emprenedoria en esta àrea entre la ciutadania i empreses del municipi”.

L’objectiu és que la col·laboració entre l’empresa Draper B1 i l’Ajuntament d’Alzira continue i es realitzen més activitats destinades a promoure la ciberseguretat com tallers. Xarrades i accions diverses al voltant del tema.