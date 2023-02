La Generalitat ha concedit ajudes a un total de 98 municipis de la Comunitat Valenciana. Amb menys de 50.000 habitants perquè realitzen obres destinades a millorar l’accessibilitat dels seus edificis públics. Tal com ho ha anunciat el director general d’Administració Local, Toni Such, després de presidir la comissió de seguiment del programa.

Aquestes ajudes, gestionades per la Direcció General d’Administració Local. Permeten eliminar barreres arquitectòniques d’edificis públics, amb la finalitat de fer-los més accessibles tant a persones majors. Així com també, per a persones amb discapacitat o diversitat funcional. En definitiva, fem referencia a que les subvencions de la Generalitat, poden arribar fins als 150.000 € que es al cap i a la fi, la quantitat màxima que es pot demanar.