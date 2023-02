En la seua tesi proposa un model de trasplantament traqueal que permetria solucionar patologies de la tràquea que en l’actualitat no poden ser tractades satisfactòriament

El doctor Néstor J. Martínez Hernández, cirurgià toràcic de l’Hospital Universitari de la Ribera, ha rebut un Premi Extraordinari de Doctorat de la Universitat de València.

Ha sigut per la seua tesi titulada “Desarrollo de un modelo de trasplante traqueal alogénico in vivo en lagomorfo”, en el qual proposa una solució viable a les dificultats que ofereix la tràquea humana per al seu maneig quirúrgic.

Segons el Dr. Martínez, “la tràquea és un òrgan rígid i fix a estructures en el seu inici i en la seua final. La qual cosa fa que, quan està afectada per alguna mena de patologia, no es puga extirpar tot el teixit que vulguem. Ja que no seria possible tornar a unir els seus extrems, i això impossibilita el tractament de molts pacients”.

Davant això, la tesi presentada pel Dr. Martínez proposa un model de trasplantament traqueal a partir de tràquees prèviament descelularitzades en animals (concretament, en conills). Que permeta poder extirpar la quantitat d’òrgan que siga necessària per a solucionar satisfactòriament la patologia que l’afecta, ja que seria substituïda per este implant.

La descelularització és un procés usat en enginyeria biomèdica

La descelularització és un procés usat en enginyeria biomèdica que permet crear un biomaterial natural que actua com a bastida per al creixement cel·lular, la diferenciació cel·lular i el creixement de teixits. Però que elimina la possible resposta immunològica adversa (rebuig) que existeix en tot trasplantament d’òrgans, en llevar el component cel·lular.

“Al llarg de la Història de la Medicina s’han proposat moltes estratègies diferents per a poder ampliar la quantitat de teixit traqueal que podem extirpar. Tant artificials com biològiques, però cap, hui dia, ho ha aconseguit totalment”, ha assenyalat el Dr. Martínez.

Per contra, en la tesi presentada pel cirurgià toràcic de l’Hospital de la Ribera es demostra que el trasplantament de tràquees descelularitzades permet aconseguir òrgans equivalents als humans. Biocompatibles i amb una completa integració i revascularització, “la qual cosa obri enormes possibilitats a solucionar completament patologies com a estrenyiments o tumors de tràquea, als quals hui dia només se’ls pot oferir cures pal·liatives”.

Trajectòria investigadora

El Dr. Martínez compta amb una àmplia trajectòria investigadora. Així, ha estat editor del Document de Consens SECT (Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica) en Cirurgia Traqueal i Laringotraqueal i investigador principal en diversos projectes d’investigació en Cirurgia Toràcica Clínica i Experimental, premiats amb beques i reconeixements nacionals i autonòmics.

És, a més, coordinador del Comité Científic de la Societat Espanyola de Cirurgia Toràcica i editor cirurgià toràcic de la revista “Cirurgia Espanyola”.

Igualment, és autor de 55 publicacions científiques nacionals i internacionals, 13 d’elles com primer signant i ha presentat prop d’un centenar de treballs en congressos nacionals i internacionals.