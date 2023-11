La Gent Gran, Grans Persones, és l’eslogan que des de serveis Socials d’Alzira han donat a l’actual edició de la Setmana de les Persones Grans.

Una setmana que inclou diverses activitats com concerts, xerrades, dansa, teatre. Tot allò distribuït en diversos àmbits com a eixos principals com la salut comunitària, l’envelliment actiu o la promoció de l’activitat física.

Aquesta programación va dirigida a la gent gran de la ciutat. Però també a la gent jove per fer-la partícip de la saviesa i experiència i crear vincles d’interactuació i, d’aquesta manera promoure la cohesió social.

Així ho ha declarat la regidora de Serveis Socials, Polítiques Inclusives i Igualtat, Amelia Blanquer, qui ha determinat amb contundència que cap persona gran ha de renunciar als seus somnis.

Blanquer ha destacat la gran tasca que s’ha portat a terme en aquesta programació tenint en compte diferents ubicacions de la ciutat. També en la Barraca d’Aigües Vives i la diversitat d’activitats, tant obertes com amb inscripcions, activitats totes a les quals estan convidats persones de totes les edats, amb la intenció de visibilizar i concienciar sobre el gran valor de les persones grans.