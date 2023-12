Un esmorzar popular commemora la festivitat de Santa Bárbara a Beniparrell

Beniparrell ix al carrer per tal de celebrar el dia de la seua patrona, Santa Bàrbara, amb un tradicional esmorzar a la plaça del Carbó.

Prop de 1000 persones van gaudir d’un esmorzar a càrrec de l’ajuntament de la població i que se celebra porp de 30 anys.

Una jornada festiva que inclou, per segon any, una mascletà a mig dia per tal d’omplir la celebració de llum i pólvora en honor a la patrona.

La plaça del Carbó es va omplir de veïns, veïnes i amistats procedents de diferents poblacions properes. Per compartir amb germanor una festa tradicional a Beniparrell, que començà a les 04.00 hores de la matinada per tal que a partir de les 09.00 hores el veinat poguera compartir els entrepans que els cuiners i cuineres preparaven amb carn i embotit a la brasa.

L’alcalde de Beniparrell, Voro Masaroca, així ens ho va contar, al temps que mostrava la seua alegria al veure que després de tants anys encara es manté la tradició d’aquesta jornada dedicada a Santa Bàrbara.