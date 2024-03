Un estudi participatiu de salut de Picassent posa en valor les infraestructures culturals i esportives

Picassent ha donat un gran pas endavant pel benestar i la salut dels seus habitants.

Després d’un treball previ, fruit d’un procés de participació amb la corporació municipal, el personal tècnic i la societat civil, s’ha elaborat de manera col·lectiva el diagnòstic de salut del municipi, una ferramenta mitjançant la qual es pretén millorar la qualitat de vida del veïnat.

D’esta manera, Picassent adquireix el compromís per executar tota una línia d’accions que es portaran a terme en el futur i que es comprometen a implementar directrius per promocionar la salut local, amb una metodologia que posa la comunitat al centre del procés i on la participació ciutadana és la clara protagonista.

El Refugi Cultural va acollir, ahir per la vesprada, l’acte de presentació d’este diagnòstic i va comptar amb les intervencions de Raquel Hervás, regidoria de l’àrea de Sanitat i Salut Pública; Josep Bisbal de l’empresa tresesmes, el qual fou l’encarregat de realitzar una acció pràctica de priorització dinamitzada per a totes les persones assistents.

El treball elaborat en esta acció comunitària per la salut, posa en valor l’educació, la cultura i els esports amb una valoració de 7’8. El valor més baix se l’emporta la mobilitat sostenible amb un 5’5.

Picassent s’adhereix a Xarxa Salut

Durant l’acte, l’alcaldessa del municipi, Conxa Garcia, va rebre de mans de la directora general de Salut Pública, Ruth Usó, el diploma acreditatiu d’adhesió a l’estratègia Xarxa Salut de municipis per la Salut de la Comunitat Valenciana.