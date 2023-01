El treball analitza com de preparada està la ciutat per a rebre visitants amb diversitat funcional. A més valora positivament l’esforç del consistori per adaptar la seua oferta turística



Un treball sobre Cullera com a destinació turística accessible realitzat per la jove Estela de las Morenas. Ha sigut el guanyador de l’IV Premi d’Iniciació a la Investigació ‘Joaquín Olivert’, impulsat per la Càtedra ‘Ciutat de Cullera’ de la Universitat de València.

El guardó reconeix obres inèdites (treballs de final de grau, de màster o tesis doctorals) que incorporen a Cullera en els seus casos d’estudi empírics.

«Aquests treballs són molt útils. Suposen uns ulls més que miren pel benestar del nostre municipi. Per tant contribueixen a l’anàlisi del desenvolupament local de Cullera». Ha afirmat l’alcalde de Cullera, Jordi Mayor. Durant l’acte de lliurament del premi que ha tingut lloc aquest dijous en el saló de plens de la Casa Consistorial.

La temàtica del treball de recerca premiat

Respecte a la temàtica del treball de recerca premiat, l‘accessibilitat en una destinació turística. El primer edil ha destacat que «l’accessibilitat i la sostenibilitat van juntes de la mà, no s’entenen l’una sense l’altra». En eixe sentit Mayor ha recordat que Cullera va ser la primera destinació turística d’Espanya a comptar amb una platja accessible per a persones amb mobilitat reduïda.

L’alcalde també ha destacat «l’ambiciós» pla d’eliminació de barreres arquitectòniques amb el qual compta el consistori. «En aquests moments més del 80% de les voreres de Cullera estan adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. A més totes les intervencions i millores que es duen a terme als carrers del nostre municipi es fan pensant en l’accessibilitat», ha afegit Mayor.



IV Premi d’Investigació ‘Joaquín Olivert’



La jove guanyadora de la segona edició d’aquest premi, Estela de las Morenas, de 22 anys, treballa en el sector turístic com touroperadora. L’any passat va acabar el grau de Turisme a la Universitat de València. Després de desenvolupar les pràctiques en la Càtedra de Cullera, va decidir fer el seu Treball Final de Grau sobre aquesta ciutat.

«El tema del turisme accessible em va semblar interessant i, com Cullera és una destinació turística intel·ligent i sostenible. Volia investigar com s’han adaptat els recursos per a fer de la ciutat un destí accessible per a tothom», explica de las Morenas.

La participació de les persones amb diversitat funcional en l’activitat turística és essencial per a la seua integració social. Partint d’aquest fet la jove guanyadora dedica el seu Treball Final de Grau a analitzar si quan es planifica un servei turístic. Es pensa en les persones amb discapacitat.

La investigació destaca l’esforç de l’Ajuntament per a condicionar les platges i adaptar les rutes senderistes.

Mitjançant un exhaustiu treball de camp on s’examina l’accés als recursos naturals, culturals, als hotels i restaurants i al nucli urbà de Cullera. La investigació destaca l’esforç de l’Ajuntament per a condicionar les platges i adaptar les rutes senderistes. Els miradors o els espais per a descansar dins dels paratges protegit. Així com altres elements que han de ser accessibles perquè la visita al municipi siga satisfactòria.

En l’estudi es remarca també la renovació de carrers posant bancs i ampliant voreres amb paviments estables sense obstacles i rampes que faciliten el pas de les persones amb cadira de rodes però també s’adverteix de l’existència d’espais empinats sense baranes i amb moltes escales en alguns barris del municipi.



De la dotació pública als carrers o places, de las Morenas destaca com a exemple d’integració el parc de la plaça Andrés Piles que té zones de joc per a xiquets i xiquetes amb mobilitat reduïda.



En la seua investigació, la jove premiada documenta a més les característiques dels accessos als edificis històrics. Si tenen o no entrades amples i adaptades. Si els cartells explicatius són grans i fàcilment llegibles o si els museus compten amb bones condicions lumíniques i disposen de guies en Braille i senyalitzacions clares.



Quant als hotels i la restauració, l’estudi recull el fet que la major part dels restaurants disposen de banys adaptats, ascensors i rampes. Però en molts casos l’espai baix de les taules no és suficient per a les persones que utilitzen cadira de rodes i la barra sol ser massa elevada. En canvi, els menús apareixen majoritàriament en formats de fàcil lectura amb la versió en Braille.





Càtedra ‘Ciutat de Cullera’



La Càtedra ‘Ciutat de Cullera’ que concedeix aquest guardó. Permet el desenvolupament de jornades, conferències i congressos vinculats a àrees de coneixement d’interés del municipi i per a diferents col·lectius socials.



Per les seues característiques estructurals, les Càtedres de la Universitat permeten aconseguir una col·laboració acadèmica estable. A més d’ampli espectre que aconsegueix una o més àrees de coneixement i estén les seues activitats a tots els àmbits d’activitat universitària. La docència, la investigació, la innovació i la difusió de la ciència, la tecnologia i la cultura.



El premi d’investigació de la Càtedra Cullera de la Universitat de València porta el nom del físic cullerenc Joaquín Olivert. D’aquesta manera, el municipi i la universitat, de la qual va ser professor, reten homenatge a la figura d’un dels científics més rellevants del segle XX de la localitat riberenca.