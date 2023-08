Un Èxit Sense Precedents: El 100% d’Eclosió en un Niu de Tortugues Marines a Denia

Nou Record a la Comunitat Valenciana: Naixen 72 Tortugues Boba a la Playa de les Marines

Voluntariat i Coordinació Institucional: Clau per a la Protecció d’Aquests Animals en Perill

El matí del 29 d’agost de 2023, la Playa de Les Marines a Denia es va convertir en escenari d’un extraordinari esdeveniment natural: el naixement de 72 tortugues boba o Caretta caretta. Aquest fet ha marcat un nou hit en la protecció d’aquesta espècie en la Comunitat Valenciana, assolint un 100% d’eclosió per primera vegada en la història de la regió.

L’origen d’aquest nido es remunta al 10 de juliol, quan una tortuga comuna va decidir fer la seua posta a la Playa de la Marineta Cassiana, també a Denia. Malauradament, la ubicació inicial del niu estava massa a prop de la línia de costa, la qual cosa va requerir una ràpida intervenció per a garantir la seguretat dels ous. La solució va ser traslladar-los a un lloc més segur, amb la col·laboració de la Universitat de València i la Consellería de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, a més de la ONG Xaloc, l’Ajuntament de Denia i Eucrante.

Quan va arribar el moment màgic de l’eclosió, les joves tortugues van ser acollides i ajudades en el seu primer contacte amb el mar, tota una experiència que marca l’inici de la seua vida marina. Previament a aquesta primera immersió, experts de la Universitat de València i del Oceanogràfic de Valencia van realitzar estudis detallats dels neonats. Dotze d’aquests petits van ser traslladats al Oceanogràfic com a part d’un programa especial de cría en captivitat anomenat “headstarting”, amb l’objectiu de ser reintroduïts al mar un any després.

El treball de protecció dels nius no s’acaba amb l’eclosió. Encara resta un niu a la vigilància constant del Campamento Tortuga situat a Denia, el qual està dotat amb totes les facilitats necessàries. Aquesta tasca és possible gràcies a l’esforç incansable d’un centenar de voluntaris, que juntament amb la ONG Xaloc, són part del projecte LIFE INTEMARES. Aquest projecte està coordinat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) i busca assegurar la viabilitat de les postes d’aquesta espècie protegida a les nostres costes.

Sense dubte, aquesta notícia ens recorda la importància de la col·laboració i la solidaritat ciutadana per a la conservació del nostre patrimoni natural. El futur de les tortugues boba a la Comunitat Valenciana es presenta amb més esperança gràcies a la suma d’esforços.