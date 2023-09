Les altes precipitacions que han afectat aquesta matinada a localitats com Albalat i Algemesí han provocat que, en aquesta última, es superen els 170 litres per m2.

Un garatge situat al Teatre Municipal ha quedat completament negat. L’aigua arribava fins als volants dels cotxes, deixant una imatge totalment insòlita.

Una bomba d’extracció ha estat treballant per a desaiguar tota la pluja acumulada. A més, els baixos comercials, botigues així com llars també s’han vist afectades. Aquest matí diferents veïns s’han dedicat a recollir i fer sortir l’aigua dels seus portals. Al migdia, les precipitacions ja deixaven un acumulat a Algemesí de més de 180 litres per metre quadrat.

Al tancament dels centres educatius de la localitat, s’ha de sumar, el del poliesportiu municipal, els parcs i zones enjardinades així com els passos subterranis. Al Col·legi Sant Josep de Calassanç d’Algemesí, l’aigua fregava el pam i mig d’aigua. A la nit, el personal ha treballat per tal de retirar-la amb cubs.