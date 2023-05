Es desplegaran 460 agents de la Policia Nacional i com a novetat, el diumenge s’instal·larà un hospital de campanya al costat de la plaça de la Verge i sis unitats d’ambulància

La delegada del Govern en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé. Ha anunciat aquest dimecres que prop de 1.000 efectius vetlaran per la seguretat durant el pròxim cap de setmana. En el qual se celebra a la ciutat de València els actes del dia de la Verge dels Desemparats. Al costat del Centenari de la seua Coronació.

La delegada, que ha presidit la junta de seguretat organitzada amb motiu d’aquesta celebració. Ha indicat que el dispositiu està conformat per Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Policia Local, Protecció Civil, Creu Roja i voluntaris de la Basílica de la Verge.



En el cas concret de la Policia Nacional, seran 468 agents que estaran de servei. Tant per a les unitats d’ordre públic, antiterrorista, subsol, grups d’atenció al ciutadà i operatius de prevenció i reacció.

A les diferents forces de seguretat i voluntariat també se sumarà, sis unitats d’ambulància. Com a novetat, s’instal·larà un hospital de campanya que se situarà al costat de la plaça de la Verge. Es muntarà per al diumenge. Ja que es preveu que hi haja altes temperatures i seran moltes les persones que acudisquen a actes rellevants com el Trasllat.

Segons ha dit Bernabé, es tracta d’un dispositiu «coordinat entre les diferents administracions. Que garantirà que es puga gaudir d’un dia històric per a la ciutat de València».

La delegada del Govern ha assenyalat que aquest cap de setmana serà especial i extraordinari. Ja que s’espera, com en altres esdeveniments celebrats enguany una assistència rècord«