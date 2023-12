Un Festhivern Jove, tallers, concerts, visita dels Reis Mags, contacontes, Betlem Vivent, espectacles de màgia i animació juvenil i infantil i teatre

Són les principals activitats de la programació nadalenca que ha organitzat l’Ajuntament de Paterna



Un any més, l’Ajuntament de Paterna vol que les famílies paterneras gaudisquen de les festes nadalenques a la seua ciutat.

És per això que el consistori ha organitzat una àmplia i variada programació en la qual no faltarà la màgia, la música, la cultura i la solidaritat en cadascun dels racons de Paterna.

La Casa de la Joventut va celebrar el Festhivern Jove aquest dissabte 16 de desembre de 11h a las18h en el Parc Central. Així mateix, aquest passat cap de setmana, el dissabte 16 de desembre a la vesprada de 17 a 20h. i el diumenge 17 de desembre, de 10 a 14h i de 17 a 20h, va tindre lloc Nadals a Paterna amb tallers, concerts, Betlem vivent, etc. que organitza l’Associació Nadals a Paterna en col·laboració amb l’Ajuntament, en la Plaça del Poble.

Des del divendres 15 de desembre la plaça de la Replaceta també va acollir el tradicional Mercat de Nadal fins al diumenge 17 de desembre.

A més, eixe mateix diumenge 17 de desembre, la Unió Musical Santa Cecilia delectarà al públic amb el seu tradicional concert de Nadal a l’Auditori Antonio Cabeza a les 11.00h; mentre que el divendres 22 de desembre es donaran cita, en eixe mateix escenari a les 19.30 hores, les actuacions del Cor Socabrass, Sextet de Metalls i Cor Parroquial de Santa Cecilia de València i Cor Amics de Santa Cecilia.

Demà dimecres 20 al diumenge 24 de desembre estarà instal·lada en la Plaça del Poble la Caseta del Papà Noel, de 17 a 20h (el dia 20) i de matí i vesprada 10 a 14.30h / de 17 a 20h (els dies 23 i 24 de desembre).

D’altra banda, del dimarts 26 al divendres 29 de desembre, des de les 10 a 14h, la Casa de la Joventut ha preparat per als paterneros i paterneras amb edat compresa entre 12 a 15 anys el Matí Jove i Racó de Nadal en el Parc Central.

El dimarts 26 arranca els Contacontes tant en valencià com castellà iniciarà la programació nadalenca de les biblioteques en Lloma Llarga a les 12 hores i que també continuaran celebrant-se a la mateixa hora, a La Canyada el dimecres 27 de desembre, en Terramelar el dijous 28 de desembre i finalment, el divendres 29 de desembre en el barri de La Coma.

La màgia i el teatre també tindrà el seu protagonisme durant aquest mes nadalenc amb l’espectacle de màgia infantil El Mag Juanjo, que tindrà lloc en la Plaça del Poble a les 17.45h el dimarts 26 de desembre.

El dimecres 27 de desembre a les 18 hores el Gran Teatre Antonio Ferrandis acollirà l’obra de teatre familiar nadalenca sota el títol La Màquina de Rude Goldberg mentre que el divendres 29 també es realitzarà una altra obra per a tota la família de Karpaty.

D’altra banda, el dia 28 de desembre es disputarà la carrera solidària de Sant Silvestre, amb eixida des del Cohetódromo a les 20.00 hores, una cita ineludible per als paterneros i paterneras en aquestes dates assenyalades.

El dissabte 30 de desembre, estarà disponible la Carpa Jove d’11.00 a 18.30 hores a l’esplanada del Cohetódromo.

Com a colofó per a acomiadar el 2023, després de les campanades, el diumenge 31 de desembre tindrà lloc la Festa de Cap d’any a l’esplanada del Cohetódromo.

Per a donar la benvinguda al nou any, se celebrarà el Racó de Nadal de la Casa de la Joventut en el Parc Central de 17.00 a 20.30 hores des del dimarts 2 fins al dijous 4 de gener. També tindrà lloc per al dijous 4 de gener l’Animació Musical Nadalenca interactiva que omplirà la Plaça del Poble a les 18.00 hores.

D’altra banda, el Carter Real visitarà la Plaça del Poble de 17.00 a 20.00 hores els dies 28 i 29 de desembre, i del 2 al 4 de gener.

A més, els patges reals visitaran els centres cívics dels diferents barris de Paterna per a escoltar els desitjos dels xiquets i xiquetes de 17.30 a 20.30 hores. El dimarts 2 de gener estaran a La Canyada, el dia 3 en Casas Verdes-Bovalar i La Coma-Mes del Rosari, mentre que el 4 de gener passaran per Lloma Llarga i Terramelar.

El teatre familiar tornarà al Gran Teatre Antonio Ferrandis amb El vilà del Nadal el dimarts 2 de gener a les 18h. El dimecres 3 de gener es podrà gaudir en la Plaça del Poble d’un Contacontes amb marionetes sobre La Gran Aventura de Pippi Calzaslargas, a les 17.45 hores. I, finalment, un taller de circ familiar se celebrarà en el Centre Cultural Juan Alfonso Vila Blasco “El Capellà” (La Coma), a les 17 hores.

Finalment, la tan esperada Cavalcada dels Reis d’Orient es realitzarà el dijous 5 de gener a partir de les 18.00 hores, acte que clausurarà la programació nadalenca de la ciutat.

Aquest calendari d’esdeveniments s’ha inaugurat aquesta setmana amb la visita de Papà Noel a tots els barris de la ciutat i el tradicional encés de llums acompanyat d’una vetlada musical infantil.