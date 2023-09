Meliana també és el municipi més premiat per l’ús dels ecoparcs

L’Entitat Metropolitana per al Tractament de Residus (EMTRE) ha fet públiques les dades, per municipis, dels premis/bonificacions atorgades als usuaris i les usuàries dels ecoparcs de l’entitat que fan ús de l’aplicació que l’EMTRE va posar en marxa al seu dia.

Per a la portaveu adjunta de Compromís i exregidora de Medi Ambient, Rosa Peris: “És una satisfacció comprovar de nou la implicació d’una part molt important de la població de Meliana en les accions mediambientals, especialment pel que fa als residus”.

Així, Meliana també és el municipi de l’àrea metropolitana més premiat per l’ús dels ecoparcs i el que més ha crescut en aquest sentit.

Així, al nostre municipi, hem passat de 30 premis en el període anterior a 213 premis en l’últim període, un increment de 183. Una posició molt destacada respecte de la resta de municipis que conformen l’entitat. Cal dir que el període que ara s’ha valorat és el comprés entre l’1 d’abril de 2022 i el 31 de març de 2023.

Per això, la regidora incideix: “Un període en què des de l’Ajuntament de Meliana estàvem implementant tot el nou sistema de recollida de residus. Amb campanyes, recursos i iniciatives molt potents per a provocar un veritable canvi d’hàbits i polítiques sostenibles efectives”.

El primer municipi de l’àrea metropolitana a incorporar el sistema de recollida porta a porta dels residus sòlids urbans

En aquesta línia, Meliana ha sigut el primer municipi de l’àrea metropolitana a incorporar el sistema de recollida porta a porta dels residus sòlids urbans (RSU). En funcionament des de novembre de 2022. Això ha comportat també que fins a hui siguem el municipi que millor separa, amb un percentatge al voltant del 50% de recollida separada en origen. I que menys tones de residus envia als abocadors, al voltant del 0,34% del total.

Per això, la responsable insisteix: “Aquesta és la línia en què cal continuar aprofundint introduint les millores i els ajustos que calga. Tal com Compromís ja estàvem implementant des del govern amb les àrees tancades, els bons comercials, el tractament fiscal diferenciat. Com altres mesures que vam posar en marxa”.

A Meliana, hi ha un servei d’ecoparcs molt potent que està ajudant a aconseguir aquest resultats. Hi ha l’ecoparc fix i, periòdicament, ens visita l’ecoparc mòbil de l’EMTRE. Però a més, en la nova contracta de la recollida dels residus vam incorporar un xicotet ecoparc mòbil. El qual s’instal·la cada dijous en el mercat municipal.

Finalment, Peris conclou: “Aquesta aplicació de mòbil de l’EMTRE és molt útil. És un reconeixement a la implicació de la ciutadania en la separació i el reciclatge i que té uns beneficis econòmics directes en la bonificació de la taxa TAMER. Per això anime a utilitzar-la a qui encara no ho fa”. És pot descarregar com una aplicació de mòbil més. Tota la informació es troba en https://emtre.es/va/app-emtre En el cas de Meliana, la bonificació en aquest nou període ha sigut de 2.249,70 €, quan en l’exercici anterior fou de 315,55 €.

La bonificació que s’aplica, un percentatge sobre la taxa TAMER, està en funció dels residus dipositats en l’ecoparc i el tipus de quota que es pag