Un operari atés per inhalació de fum a l’incendi a Benifaió

Al voltant de les 5.40 d’aquest matí s’ha declarat un incendi a una empresa d’alimentació en el polígon industrial Font de la Mussa de Benifaió.

Segons han informat des del Consorci Provincial de Bombers, al lloc dels fets han acudit bombers de Silla i Alzira, Sergent i Oficial.

Segons les mateixes fonts, sembla que l’incendi s’ha iniciat en unes calderes d’oli de l’empresa, moment en el qual alguns dels operaris han intentan sufocar, sent un d’ells atés per l’’equip mèdic del SAMU per inhalació de fum. Posteriorment ha sigut traslladat a l’hospital Doctor Peset de València, en l’ambulància de suport vital bàsic.

Des de la Policia Local de Benifaió han informat que l’incendi no ha requerit de les dues dotacions de bombers ja que finalment s’ha quedat en un conat i formació de fum, que ha estat sufocat en tan sols una hora després.

No hi ha que lamentar danys personals i, a hores d’ara, tant en el polígon com en l’empresa d’alimentació es treballa amb normalitat.