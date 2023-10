Després dels 100 primers dies de govern a Carcaixent, Carolina Almiñana, alcaldessa de Carcaixent té molt clars alguns dels projectes de govern a curt termini per a la població

Un d’ells és posar en pràctica un pla de mesures anti ocupacions, com també reforçar el sistema de seguretat per a les setmanes de festes que inclu vigilàndria amb drons i la contractació privada per a les nits amb discomòbil.

Almiñana, també ha indicat la intenció d’augmentar el nombre de patrulles de la Guardia Civil.

Per altra banda, l’Alcaldessa, s’ha referit a un punt important que ja ve de lluny i té a veure amb la tradicional “Troballa” de la Mare de Déu d’Aigües Vives. Per la qual cosa s’ha portat a terme la sol·licitud per tal que siga declarada Festa d’Interés Turístic Provincial.