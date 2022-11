Un home, que ha sigut arrestat, va agarrar del coll al xofer per a sostraure-li la cartera

Agents de la Policia Nacional en col·laboració amb la Policia Local de Manises han detingut a Manises (València) a un home de 25 anys i origen espanyol com a presumpte autor d’un delicte de robatori amb violència, després de ser sorprés per un Policia Nacional anara de servei quan intentava escanyar a un taxista per a robar-li la cartera.

Els fets van succeir sobre la una i mitja de la matinada del dissabte, quan un agent anara de servei que es trobava passejant per la via pública va observar un taxi que iniciava la marxa i es parava poc després, repetint la mateixa maniobra per a quedar-se detingut enmig de la calçada, obstaculitzant-la.

En aproximar-se per a veure què és el que ocorria, l’agent va observar com l’home que estava en el seient posterior agarrava fortament amb una mà del coll al conductor, mentre amb l’altra tractava de sostraure-li la cartera, davant la qual cosa es va identificar com a policia i va neutralitzar a l’agressor, aconseguint que aquest soltara el coll de la seua víctima per a traure’l tot seguit del vehicle.

Al lloc dels fets van acudir diversos agents de Policia Nacional i Policia Local que després d’entrevistar-se amb l’agent i la víctima van detindre al sospitós. Després d’això, van esbrinar que moments abans el taxista va ser requerit per l’ara detingut, el qual una vegada dins del vehicle va dir no tindre per a abonar-li la carrera, per la qual cosa el taxista va detindre immediatament la marxa, moment que va aprofitar l’ara detingut per a intentar sostraure-li la cartera.

L’arrestat, amb antecedents policials, ha passat a disposició judicial.